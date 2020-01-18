متدربو البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة يزورون العاصمة الإدارية

نظمت الأكاديمية الوطنية للتدريب زيارة لمتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة EPLP إلى العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم السبت؛ ضمن الفعاليات المصاحبة للبرنامج التدريبي الذي يوفر الفرصة للملتحقين به بالمشاركة في النهوض بالوطن والمساهمة في التغيير الإيجابي، ويمنح كوادر الصف الثاني بارقة أمل بحصولهم على التدريب الكافي لتوليهم مناصب قيادية في المستقبل.









بدأت الزيارة بالوصول لمقر شركة العاصمة الإدارية بفندق توليب النرجس وجرى مشاهدة عرض تقديمي عن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة التي ستصبح مقرًا للرئاسة والبرلمان والوزارات الرئيسية وكذلك السفارات الأجنبية، ثم تم التحرك إلى العاصمة وزيارة كاتدرائية ميلاد المسيح التي تم افتتاحها في يناير 2019 خلال الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، والتي ستصبح مزارًا سياحيًا باعتبارها أكبر كنيسة في الشرق الأوسط، تلا ذلك زيارة مسجد الفتاح العليم ذا الطراز المعماري الإسلامي المميز، وفي نهاية الزيارة تم المرور على الحي السكني والإداري.







