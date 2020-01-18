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أخبار البلد

متدربو البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة يزورون العاصمة الإدارية

السبت 18/يناير/2020 - 05:28 م
صدى البلد
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محمد عبد المنعم
نظمت الأكاديمية الوطنية للتدريب زيارة لمتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة EPLP إلى العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم السبت؛ ضمن الفعاليات المصاحبة للبرنامج التدريبي الذي يوفر الفرصة للملتحقين به بالمشاركة في النهوض بالوطن والمساهمة في التغيير الإيجابي، ويمنح كوادر الصف الثاني بارقة أمل بحصولهم على التدريب الكافي لتوليهم مناصب قيادية في المستقبل.


بدأت الزيارة بالوصول لمقر شركة العاصمة الإدارية بفندق توليب النرجس وجرى مشاهدة عرض تقديمي عن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة التي ستصبح مقرًا للرئاسة والبرلمان والوزارات الرئيسية وكذلك السفارات الأجنبية، ثم تم التحرك إلى العاصمة وزيارة كاتدرائية ميلاد المسيح التي تم افتتاحها في يناير 2019 خلال الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، والتي ستصبح مزارًا سياحيًا باعتبارها أكبر كنيسة في الشرق الأوسط، تلا ذلك زيارة مسجد الفتاح العليم ذا الطراز المعماري الإسلامي المميز، وفي نهاية الزيارة تم المرور على الحي السكني والإداري.


يذكر أن البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة يهدف إلى تأهيل من تنطبق عليهم الشروط من جميع موظفي الدولة بصورة أكثر فاعلية واحترافية من خلال الفهم المتكامل لملفات الدولة المصرية والفهم النقدي وكيفية مواجهة الأزمات والمشكلات والتعامل معها؛ ليصبح لديهم دور فعال في مسيرة التنمية بالدولة ويوفر البرنامج للمشاركين المعرفة والأدوات والمهارات ذات الصلة لتعريفهم بجميع جوانب الإدارة العامة.
متدربو البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة يزورون العاصمة الإدارية
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