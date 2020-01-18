بعد التصالح.. النيابة تخلي سبيل المتهمين بالتنمر على معاق بالمطرية

أخلت النيابة العامة سبيل المتهمين فى واقعة التنمر على شاب من ذوى الاعاقة اثناء سيره الى منزله بحى المطرية ، بعد ان تم التصالح بين الطرفين وتسليمهم لاهليتهم .
وكان موقع صدى البلد قد انفرد أمس الاول ، بنشر خبر تحت عنوان شاب معاق ذهنيا يتعرض لواقعة تنمر جديدة بالمطرية ، وبناء عليه اصدرت وزارة الداخلية بيانا أكدت فيه انه تم تحديد هويه المتهمين من خلال اوصافهم من الفيديو والصور المنشورة على موقع صدى البلد .
على الفور كلف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة المقدم كريم البحيرى رئيس مباحث قسم المطرية بالتحرى عن الواقعة وضبط مرتكبيها .
فلم يمر سوى ١٢ ساعة على نشر واقعة تصوير شاب معاق ذهنيًا أثناء رقصه بالشارع استهزاء به ، فتم تحديد الشخص المعاق وتبين أنه أحمد محمد ٣٨ سنة مقيم فى شارع كمال الدين بدوي بحى المطرية الذى حضر الى قسم المطرية صحبه والده وحررا محضرا ضد المتهمين .
كما تمكن رجال المباحث من تحديد مرتكبي الواقعة وضبطهما وتبين أنهما طالبين ١٧ عاما أحدهما ارتكب الواقعة ، والثاني قام بالتصوير .
واعترف المتهم بارتكاب الواقعة انها بقصد المزاح ولم يقصد الاستهزاء ، تم تحرير محضر وتولت النيابة التحقيق .
وكان شخص يدعى زياد استوقف شابا معاقا ذهنيا اثناء سيره بطريق عودته الى منزله حاملا بعض أرغفة العيش لتناول الطعام ، وأخذ يجبره على الرقص والغناء وقيام آخر بتصوير الشاب المعاق مهددا بأخذ العيش منه حال رفضه الرقص بالشارع .
وتبين ان الشاب المعاق ذهنيا مشهور عنه حب اهالي المنطقة له ، إلا أن واقعة التنمر التي تعرض لها على يد أحد شباب المنطقة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك " جعلته فى أزمة نفسية بعد السخرية منه.
فيما تقدمت أسرة الشاب المعاق بشكوى لمندوب موقع " صدى البلد" لتضررهم من الواقعة ، بعد ان اصيب نجلهم بحالة نفسية سيئة لتعرضه للتنمر .
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وكان موقع صدى البلد قد انفرد أمس الاول ، بنشر خبر تحت عنوان شاب معاق ذهنيا يتعرض لواقعة تنمر جديدة بالمطرية ، وبناء عليه اصدرت وزارة الداخلية بيانا أكدت فيه انه تم تحديد هويه المتهمين من خلال اوصافهم من الفيديو والصور المنشورة على موقع صدى البلد .
على الفور كلف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة المقدم كريم البحيرى رئيس مباحث قسم المطرية بالتحرى عن الواقعة وضبط مرتكبيها .
فلم يمر سوى ١٢ ساعة على نشر واقعة تصوير شاب معاق ذهنيًا أثناء رقصه بالشارع استهزاء به ، فتم تحديد الشخص المعاق وتبين أنه أحمد محمد ٣٨ سنة مقيم فى شارع كمال الدين بدوي بحى المطرية الذى حضر الى قسم المطرية صحبه والده وحررا محضرا ضد المتهمين .
كما تمكن رجال المباحث من تحديد مرتكبي الواقعة وضبطهما وتبين أنهما طالبين ١٧ عاما أحدهما ارتكب الواقعة ، والثاني قام بالتصوير .
واعترف المتهم بارتكاب الواقعة انها بقصد المزاح ولم يقصد الاستهزاء ، تم تحرير محضر وتولت النيابة التحقيق .
وكان شخص يدعى زياد استوقف شابا معاقا ذهنيا اثناء سيره بطريق عودته الى منزله حاملا بعض أرغفة العيش لتناول الطعام ، وأخذ يجبره على الرقص والغناء وقيام آخر بتصوير الشاب المعاق مهددا بأخذ العيش منه حال رفضه الرقص بالشارع .
وتبين ان الشاب المعاق ذهنيا مشهور عنه حب اهالي المنطقة له ، إلا أن واقعة التنمر التي تعرض لها على يد أحد شباب المنطقة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك " جعلته فى أزمة نفسية بعد السخرية منه.
فيما تقدمت أسرة الشاب المعاق بشكوى لمندوب موقع " صدى البلد" لتضررهم من الواقعة ، بعد ان اصيب نجلهم بحالة نفسية سيئة لتعرضه للتنمر .