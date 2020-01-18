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حكومة مستقلة.. فؤاد السنيورة: متظاهرو لبنان غاضبون لعدم الاستجابة لمطالبهم

السبت 18/يناير/2020 - 07:28 م
المتظاهرين في لبنان
المتظاهرين في لبنان
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كـريـم الـخـطـيـب
أكد فؤاد السنيورة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، أن هناك حالة من الغضب من المتظاهرين في لبنان بسبب عدم الاستجابة لمطالبهم.

وأوضح فؤاد السنيورة خلال مداخلة هاتفية على قناة «أكسترا نيوز» أنه لابد أن ينظر الي مطالب الشباب المتظاهر في لبنان ، مشيرا إلى أن المتظاهرين يطالبون بحكومة لبنانية مستقلة.

وأشار رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، إلى أن لبنان يتمتع بالكفاءات ويجب أن تتضمن الحكومة الجميمة الجميع، موضحا أنه يجب طمأنة المتظاهرين بشأن تشكيل الحكومة اللبنانية .

ولفت إلى أن هناك مجموعات تندس بين المتظاهرين لانحراف عن هذه المطالب لافتعال اعمال عنف، منوها إلى أن كل المواجهات مع رجال الامن وأعمال التخريب والتدمير والاملاك الخاصة والعامة غير مقبول وبعيد عن الانتفاضة الحقيقة.

ونوه بأنه لابد من تشكيل حكومة من المتخصصين والمستقلين ووضع برامج وسياسات التي تؤمن استعادة الثقة مرة أخرى، مؤكدا أن يجب التوصل الي معالجة المشكلات الكبرى المتعلقة بالاوضاع السياسية والاقتصادية.
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