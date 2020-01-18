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حوادث

مصرع شاب صدمته سيارة نقل مسرعة في كفر الزيات

السبت 18/يناير/2020 - 08:31 م
صورة أرشيفية - جثة
صورة أرشيفية - جثة
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احمد علي
لقي شاب في العقد الرابع من العمر مصرعه اليوم السبت إثر صدمة بسيارة نقل بمدينة كفر الزيات التابعة لمحافظة الغربية وتم التحفظ على الجثة عقب إصابته بنزيف المخ بمستشفى كفر الزيات العام.

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كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من مدير إدارة البحث الجنائي يفيد وصول "وليد.ا" ٣٢ سنة مقيم بمساكن المرور جثة هامدة لمستشفي كفر الزيات العام إثر صدمه من قبل سيارة نقل امام كوبري الدلجمون.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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