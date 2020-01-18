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رياضة

إنجاز جديد لـ مصر .. محمد حمزة يتوج بذهبية كأس العالم للشيش في فرنسا

السبت 18/يناير/2020 - 09:06 م
محمد حمزة
محمد حمزة
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عمرو ابوبكر
توج محمد حمزة لاعب منتخب مصر لسلاح الشيش المصنف الأول عالميا بذهبية بطولة كأس العالم لسلاح الشيش للشباب بفرنسا بعد الفوز على بطل فرنسا 15 /6.

وتأهل حمزة إلى النهائى بالفوز على لاعب فرنسا بنفس النتيجة، بينما تأهل الى نصف النهائي بالفوز على بطل روسيا 15 /10 فى دور ربع النهائي.

وفاز حمزة على بطل أمريكا فى دور ال 16 بنتيجة 15 /9، وتأهل حمزة الى دور ال 16 بالفوز على بطل روسيا بنتيجة 15 /12 .

واحتل حمزة مؤخرا المركز ال 12 فى منافسات الفرق مع منتخب سلاح الشيش للكبار الأسبوع الماضى فى كأس العالم بفرنسا بعد الخسارة فى تحديد المراكز من أوكرانيا بنتيجة 45 /28 .

خسر منتخب مصر لسلاح الشيش من نظيره اليابانى بنتيجة 45 / 38 فى إطار دور الـ 16 بمنافسات الفرق فى كأس العالم المقامة فى فرنسا.

تأهل منتخب مصر لسلاح الشيش إلى دور الـ16 ، بعد الفوز على سلوفاكيا بنتيجة 45 / 36 فى دور الـ 32، واحتل علاء أبو القاسم البطل الأولمبى فى سلاح الشيش المركز الخامس عشر فى ختام منافسات الفردى بعدما خسر فى دور الـ16 من نظيره بطل إيطاليا بنتيجة 15 / 13.

و توج محمد حمزة فى 2019 بفضية كأس العالم للشباب بإيطاليا لسلاح الشيش وبرونزية كأس العالم للشباب ببولندا لسلاح الشيش.
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