إنجاز جديد لـ مصر .. محمد حمزة يتوج بذهبية كأس العالم للشيش في فرنسا

توج محمد حمزة لاعب منتخب مصر لسلاح الشيش المصنف الأول عالميا بذهبية بطولة كأس العالم لسلاح الشيش للشباب بفرنسا بعد الفوز على بطل فرنسا 15 /6.



وتأهل حمزة إلى النهائى بالفوز على لاعب فرنسا بنفس النتيجة، بينما تأهل الى نصف النهائي بالفوز على بطل روسيا 15 /10 فى دور ربع النهائي.



وفاز حمزة على بطل أمريكا فى دور ال 16 بنتيجة 15 /9، وتأهل حمزة الى دور ال 16 بالفوز على بطل روسيا بنتيجة 15 /12 .



واحتل حمزة مؤخرا المركز ال 12 فى منافسات الفرق مع منتخب سلاح الشيش للكبار الأسبوع الماضى فى كأس العالم بفرنسا بعد الخسارة فى تحديد المراكز من أوكرانيا بنتيجة 45 /28 .



خسر منتخب مصر لسلاح الشيش من نظيره اليابانى بنتيجة 45 / 38 فى إطار دور الـ 16 بمنافسات الفرق فى كأس العالم المقامة فى فرنسا.



تأهل منتخب مصر لسلاح الشيش إلى دور الـ16 ، بعد الفوز على سلوفاكيا بنتيجة 45 / 36 فى دور الـ 32، واحتل علاء أبو القاسم البطل الأولمبى فى سلاح الشيش المركز الخامس عشر فى ختام منافسات الفردى بعدما خسر فى دور الـ16 من نظيره بطل إيطاليا بنتيجة 15 / 13.



و توج محمد حمزة فى 2019 بفضية كأس العالم للشباب بإيطاليا لسلاح الشيش وبرونزية كأس العالم للشباب ببولندا لسلاح الشيش.