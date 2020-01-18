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أخبار البلد

دير مارمينا بمريوط يصدر كتابين جديدين للبابا تواضروس الثاني

السبت 18/يناير/2020 - 10:25 م
صدى البلد
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سامح سلام
صدر حديثًا عن مطبعة دير مارمينا بمريوط بالإسكندرية أحدث كتابين لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.

ويحمل اسم الكتاب الأول لقداسة البابا تواضروس الثاني "صفحات كتابية"، فيما يحمل الكتاب الثاني عنوان "لآلئ للحياة"، وسبق لمطبعة دير مارمينا مريوط نشر ما يقرب من عشرين كتابًا لقداسة البابا تواضروس الثاني.

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أمس الجمعة الصوم لمدة 3 أيام استعدادا لعيد الغطاس وهو ما يطلق عليه كنسيا "برامون"، حيث يسمي عيد الغطاس أيضا بـ"عيد الظهور الإلهي".

ومن المقرر أن يختتم الصوم مساء غد الأحد عقب القداس الإلهي الذى يقام في كافة الكنائس القبطية الأرثوذكسية في مصر وبلاد المجهر.

ويرأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية صلاة عيد الغطاس بالكنيسة المرقسية الكبري بالإسكندرية، بمشاركة أصحاب النيافة الأنبا إيلاريون أسقف غرب الإسكندرية، والأنبا هيرمينا أسقف الوسط والشرق، والأنبا بافلي أسقف عام المنتزه، بالإضافة إلى القمص رويس مرقس والقمص إبرام إيميل وكيل البطريركية بالإسكندرية.

بينما يستقبل البابا تواضروس الثاني المهنئين بعيد الغطاس من أبناء الكنيسة والشخصيات العامة صباح يوم الاثنين المقبل بالمقر البابوي بالإسكندرية.

كان قداسة البابا تواضروس الثاني قد غادر محافظة سوهاج أول أمس الخميس عائدًا إلى القاهرة بعد انتهاء زيارته الرعوية لإيبارشيات وأديرة محافظة سوهاج والتي استغرقت خمسة أيام.
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