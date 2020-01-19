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أحمد المسمارى: أردوغان يدعي أنه خليفة المسلمين

الأحد 19/يناير/2020 - 04:01 ص
أحمد المسمارى
أحمد المسمارى
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إبراهيم القادري
قال اللواء أحمد المسماري الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي، إن ليبيا تتعرض الآن إلى نقل موجة من الإرهابيين المتطرفين الخطرين ولكن القوات المسلحة الليبية ما زالت تحترم وقف إطلاق النار والذي استغله الاتراك في جلب هؤلاء المرتزقة والأسلحة والعتاد إلى طرابلس.

وأضاف أحمد المسمارى"خلال تصريحات تليفزيونية ، أن الجيش الليبي تابع خروج هؤلاء المرتزقة عن طريق الاستخبارات العسكرية الليبية منذ الوهلة الأولى كما أنهم ليسوا جميعا مليشيات ارهابيه فمن الممكن ان يكون هناك الكثير منهم اجبر على القدوم إلى ليبيا لإراقة الدماء الطاهرة.

واوضح "احمد المسمارى" أن هناك الكثير ممن اجبروا على المجيء يحاولون إيجاد فرص للهروب نحو اوروبا، وقد يكون هناك نوايا تركية تعمل على نقل هؤلاء المرتزقة الى الدول الاوربية.

وتابع "أحمد المسماري" أن هناك محاولات لذج ليبيا إلى جرائم دولية بالإضافة إلى محاولات ترسيم الحدود كما أن أردوغان لديه قاعدة ولديه بواقي تنظيم القاعدة وهؤلاء يستعملهم لبث الإرهاب في العديد من الدول.

واستطرد "أحمد المسماري" أن الإرهابيين يتقاضون شهريا من اردوغان 2000 دولار بسبب ارتباطهم المباشر به لانه يدعي أنه خليفة المسلمين.
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