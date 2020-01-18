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ديني

يسبب الحرائق .. الأزهر يحذر من هذا الفعل أثناء النوم

السبت 18/يناير/2020 - 11:54 م
يسبب الحرائق .. الأزهر
يسبب الحرائق .. الأزهر يحذر من هذا الفعل أثناء النوم
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محمد صبري عبد الرحيم
حذر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، من ترك المدفأة موقدة أثناء النوم نظرًا لما تكرر من حرائق في الأيام الماضية.

وقال الأزهر عبر صفحته بـ«فيسبوك»، إن هذا التحذير يأتي انطلاقًا من حرص الإسلام علىٰ حفظ النفوس، وسلامة الأرواح؛ فقد قال اللهُ تعالى في محكم القرآن الكريم: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا» (سورة النساء: 29).

وأضاف: ويقول الرسولُ -صلى الله عليه وسلم- محذِّرًا من ذلك الأمر حين احْتَرَقَ بَيْتٌ بِالْمَدِينَةِ عَلَى أَهْلِهِ مِنْ اللَّيْلِ، فَحُدِّثَ بِشَأْنِهِمْ -صلى الله عليه وسلم- فقَالَ: «إِنَّ هَذِهِ النَّارَ إِنَّمَا هِيَ عَدُوٌّ لَكُمْ فَإِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوهَا عَنْكُمْ» أخرجه البخاري ومسلم.

واستدل بما روي عنِ ابْنِ عُمرَ رضي اللهُ عنْهُمَا، عنِ النَّبي -صلى الله عليه وسلم- قَال: «لا تَتْرُكُوا النَّار فِي بُيُوتِكُمْ حِين تَنامُونَ» أخرجه البخاري ومسلم.

ونقل قول الإمام ابنُ حجر في الفتح: «قال القرطبي: فِي هَذِهِ الْأَحَادِيث أَنَّ الْوَاحِدَ إِذَا بَاتَ بِبَيْتٍ لَيْسَ فِيهِ غَيْرُه، وَفِيهِ نَارٌ فَعَلَيْهِ أَنْ يُطْفِئهَا قَبْل نَوْمه، أَوْ يَفْعَل بِهَا مَا يُؤْمَن مَعَهُ الِاحتِرَاق».
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