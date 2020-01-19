وزير التعليم العالي يرأس اجتماع مجلس إدارة معهد إعداد القادة

وأقر المجلس استحداث أقسام داخل المعهد وتوفير القوى البشرية المطلوبة ورفع كفاءة شبكة المعلومات، المركز الإعلامي، العلاقات الخارجية، التنمية البشرية، إعداد البرامج.





ترأس د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مجلس إدارة معهد إعداد القادة، الذي أقيم بجامعة أسوان.وذلك بحضور د. أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، ود. ياسر رفعت نائب الوزير للبحث العلمي، ود. محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، ود. صديق عبدالسلام أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، ود. طايع عبداللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية والمشرف العام على معهد إعداد القادة، ود. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والسادة رؤساء الجامعات والعديد من قيادات وزارة التعليم.وخلال الاجتماع، استعرض د. طايع عبداللطيف تقريرًا عن أنشطة المعهد منذ افتتاحه عام ٢٠١٨، وكذا الخطة المستقبلية للأنشطة الطلابية ٢٠١٩/ ٢٠٢٠.وناقش المجلس في اجتماعه، تقارير عن بروتوكولات التعاون التي تم توقيعها بين المعهد وبعض الوزارات والمؤسسات مثل أكاديمية ناصر العسكرية، ووزارة التضامن، ووزارة الشباب والرياضة، واللجنة الوطنية لليونسكو، والمجلس القومي لشؤون الإعاقة، والمجلس الأعلى للثقافة، والمجلس الأعلي للآثار؛ وعدد من الجامعات الخاصة (النهضة ومصر للعلوم والتكنولوجيا وفاروس).وتناول الاجتماع تقريرًا حول توقيع بروتوكولات تعاون لإنشاء نماذج محاكاة للمعهد داخل جامعتي بنها وعين شمس، وأيضا الخطة المستقبلية لتنفيذ تلك المشروعات والبروتوكولات.ووافق المجلس على الموازنة التقديرية للمعهد وبنود الصرف المختلفة والتي شملت الأنشطة ومتطلباتها؛ لتطوير البنية التحتية واستقدام شركات النظافة والتأمين وتطوير شبكات المعلومات ورفع كفاءة القوة البشرية والاهتمام بأعمال الصيانة والإنشاءات الجديدة، كما تم عرض الحساب الختامي للمعهد والذي سبق وتم اعتماده من قطاع الخدمات والتنمية بالوزارة، وأيضًا من الجهاز المركزي للمحاسبات.ووافق المجلس على إنشاء لجنة مسؤولي الأنشطة على مستوى القطاعات وتتبع اللجنة العليا للأنشطة ويتم تعديل عضويتها سنويًا، بالإضافة إلى الموافقة على إعداد لائحة مالية وإدارية تحت إشراف د. عاطف العوام مستشار الوزير المالي، لاعتمادها من وزارة المالية.واعتمد المجلس خطة الأنشطة الخاصة بالمعهد وقطاع الأنشطة الطلابية والمزمع إقامتها في أجازة نصف العام والفصل الدراسي الثاني، للمشروعات المحلية والقومية والدولية وتحديد الجامعات التي تستضيف تلك الأنشطة، كما وافق المجلس على اتخاذ الإجراءات اللازمة للسعي نحو استصدار قرار جمهوري باعتماد معهد إعداد القادة مما يؤدي إلى تعديل الوضع القانوني والتوسع في الأنشطة والبرامج.وافق المجلس على استضافة جامعة مطروح لدوري الأسر الطلابية ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ وأيضًا استضافة جامعة بنها لمسابقة الطالب والطالبة المثالية علي مستوي الجمهورية ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، ووافق المجلس على مخاطبة السلطات المختصة بالتعديلات التشريعية بمجلس النواب للمساواة بين المنشآت الرياضية التابعة لجميع الجهات والوزارات عند التعامل مع الوزارات المعنية مثل الكهرباء والاتصالات.وافق المجلس على الخطة المقدمة والتي تتعلق بأنشطة المعهد وخاصة الأنشطة المستحدثة والتي تشمل، استضافة تلاميذ المدارس بدورات المعهد ودمجهم في برامج الأنشطة الجامعية وإقامة مسابقات مشتركة بينهم وبين طلاب الجامعات، إعداد أنشطة خاصة بالثقافة النوبية وفنونها وإقامة ملتقى إبداع ٤ والخاص بنشاط طلاب كليات التربية النوعية على أرض المعهد وبالتعاون مع كلية التربية النوعية جامعة كفر الشيخ يوليو ٢٠٢٠.