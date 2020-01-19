محمد صلاح يستهدف فك عقدة مانشستر يونايتد

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإنجليزية، اليوم، الأحد، صوب ملعب "أنفيلد"، عندما يستضيف فريق ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح، نظيره مانشستر يونايتد، في قمة الجولة رقم 23 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".



وتبقى هذه المواجهة خاصة ومهمة لمحمد صلاح، حيث يطمح الفرعون المصري، في تسجيل أول أهدافه بشباك مانشستر يونايتد، وفك العقدة.



محمد صلاح واجه مانشستر يونايتد 4 مرات في الدوري الإنجليزي، ولم ينجح الفرعون في هز شباكه منذ انتقاله لليفربول في صيف 2017.



في أول موسم له مع ليفربول 2017-2018، لعب محمد صلاح جولتي البريميرليج ضد مانشستر يونايتد، حيث تعادل الفريقان في المباراة الأولى بالأسبوع الثامن على "أنفيلد" 0-0، بينما خسر ليفربول في المباراة الثانية بنتيجة 2-1 ضمن الأسبوع رقم 30 في "أولد ترافورد".



وفي الموسم التالي 2018-2019، شارك محمد صلاح في فوز ليفربول على مانشستر يونايتد بنتيجة 3-1 في الدور الأول بـ "أنفيلد"، قبل أن يتعادل الفريقين في الدور الثاني 0-0 على مسرح الأحلام "أولد ترافورد"، في مباراة شارك بها مو لمدة 79 دقيقة.



أما في الموسم الحالي، غاب محمد صلاح عن مباراة الدور الأول، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 على ملعب "أولد ترافورد"، بسبب الإصابة.



ويدخل ليفربول اللقاء وهو يتصدر جدول الترتيب، بعد أن حقق الفوز في 20 مباراة وتعادل في مباراة وحيدة ضد مانشستر يونايتد، ولم يتلق أي هزيمة، حيث إنه الفريق الوحيد الذي لم يخسر في البريميرليج هذا الموسم حتى الآن.



وتمُثل المواجهة اختبارًا هامًا لكتيبة الألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز، حيث إنه يدرك أن المهمة لن تكون سهلة أمام خصم قوي مثل مان يونايتد.



ويأمل الريدز في تحقيق الثلاث نقاط ضد مانشستر يونايتد، للحفاظ على آمال جماهيره في التتويج باللقب الغائب عن أسوار أنفيلد منذ 30 عامًا، والذي فقده الموسم الماضي، بفارق نقطة وحيدة، عن منافسه مانشستر سيتي حامل اللقب.



في المقابل يحاول فريق مانشستر يونايتد، فك عقدته على ملعب "أنفيلد"، حيث لم يحقق الفوز على ليفربول في عقر داره من يناير عام 2016.



كما يطمح في تعطيل قطار ليفربول بالهزيمة الأولى، حيث يحظى بمساندة فرق القمة هذا الأسبوع أملًا في إنهاء مسيرة انتصاراته، حيث أن مانشستر يونايتد، هو الفريق الوحيد، الذي تمكن من الحصول على نقطة أمام الريدز، بالمباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع التاسع وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.



ويتصدر ليفربول جدول الدوري الإنجليزي برصيد 61 نقطة، علمًا بأنه له جولة مؤجلة ضد وست هام يونايتد، بينما يأتي مانشستر يونايتد في المركز الخامس برصيد 34 نقطة.