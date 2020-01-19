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أخبار العالم

عمران خان: باكستان لن تقف متفرجة أمام الانتهاكات عبر خط المراقبة في كشمير

الأحد 19/يناير/2020 - 10:56 ص
صدى البلد
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أ ش أ
حذر رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، الهند والمجتمع الدولي من أنه في حال واصلت الهند هجماتها العسكرية ضد المدنيين على طول خط المراقبة الفاصل بين شطري إقليم كشمير، فإنه سيكون عسيرا على باكستان أن تظل "متفرجا ساكنا" أمام تلك الانتهاكات.

وقال خان - في تغريدة عبر حسابه على موقع (تويتر) للتدوينات المصغرة اليوم /الأحد/ أوردتها قناة (سماء تي في) الباكستانية -" إن القوات الهندية تستهدف وتقتل المدنيين عبر خط المراقبة بحدة ووتيرة متزايدتين، وينبغي على مجلس الأمن أن يجعل الهند تسمح بعودة مراقبي الأمم المتحدة العسكريين إلى الشطر الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير".

يشار إلى أن التوترات تصاعدت بشكل كبير بين الهند وباكستان بشأن "كشمير" بعدما أعلنت الهند في أغسطس الماضي إلغاء الوضع الخاص للجانب الهندي من الإقليم المتنازع عليه بين البلدين وما أعقبه من إجراءات أمنية مشددة.
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