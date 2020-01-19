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محافظات

الغطاس تضرب الإسكندرية بأمطار غزيرة.. صور

الأحد 19/يناير/2020 - 12:26 م
صدى البلد
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أحمد عبد العزيز
ضربت سواحل الإسكندرية، اليوم الأحد، موجة من الطقس السيئ يصاحبها هطول أمطار غزيرة وانخفاض في درجات الحرارة ونشاط في حركة الرياح، تزامنا مع نوة "الغطاس" المقرر أن تستمر لمدة 3 أيام ويصاحبها رياح جنوبية غربية وأمطار غزيرة وانخفاض في درجات الحرارة.

ومن جانبه، قال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم هيئة ميناء الإسكندرية، إن حركة الملاحة البحرية بمينائي الإسكندرية والدخيلة تجرى بصورة طبيعية، نظرا لوجود ارتفاعات الأمواج في المعدلات الطبيعية.

ووجه الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، مركز العمليات ووحدات الإنقاذ برفع درجة الاستعداد لتلقي أي إشارات استغاثة من السفن والمعدات المتواجدة بمينائي الإسكندرية والدخيلة.

وفي سياق متصل واصلت شركة الصرف الصحي والأحياء كسح تراكمات مياه الأمطار المتراكمة وخاصة بالقرى والنجوع على أطراف المدينة، لضمان استمرار حركة المرور.
الغطاس تضرب الإسكندرية بأمطار غزيرة.. صور
الغطاس تضرب الإسكندرية بأمطار غزيرة.. صور
الغطاس تضرب الإسكندرية بأمطار غزيرة.. صور
الغطاس تضرب الإسكندرية بأمطار غزيرة.. صور
الغطاس تضرب الإسكندرية بأمطار غزيرة.. صور
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