سفير بكين بالرياض يغرد تعليقا على تدريس اللغة الصينية بمدارس السعودية

بارك سفير جمهورية الصين الشعبية في المملكة العربية السعودية السفير تشن وي تشينغ، بدء تدريس اللغة الصينية في عدة مدارس ثانوية سعودية، مقدما شكره لوزارة التعليم على جهودها.



وقال السفير الصيني عبر حسابه في تويتر: "أهنئ على هذه الخطوة المهمة لتنفيذ توجيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بإدراج اللغة الصينية على جميع المراحل التعليمية في المدارس والجامعات السعودية أشكر وأقدر رؤية صاحب السمو الملكي ولي العهد بأن اللغة الصينية هي لغة المستقبل".



وأضاف: آمل أن يجيد الجيل الناشئ في المملكة اللغة الصينية ويعشق الثقافة الصينية، ويعانق مستقبلا مشرفا للبلدين الصديقين كما أشكر وزارة التعليم على الجهود المبذولة، حيث ستكون الصين شريكا وثيقا للمملكة في هذه المسيرة التي تعزز العلاقات المتينة بيننا.



كانت المتحدثة باسم وزارة التعليم ابتسام الشهري، قد أعلنت أمس (السبت) أن وزارة التعليم ستبدأ مع بداية الفصل الدراسي الثاني، تدريس اللغة الصينية في 8 مدارس للبنين بالمرحلة الثانوية للمقررات، 4 منها في الرياض، و2 في جدة، و2 بالمنطقة الشرقية، وستكون مادة اختيارية للتسجيل، وتمثّل المرحلة الأولى من خطة الوزارة لتدريس اللغة الصينية على نطاق أوسع يشمل الطالبات.