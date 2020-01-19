متكسروش قلب الأطفال.. موزع موسيقى يهاجم لجنة ذا فويس كيدز بسبب هايدى محمد

نشر الموزع الموسيقى زيزو فاروق تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيه عن تضامنه مع المتسابقة المصرية هايدي محمد والتى تعرضت إلى الاستبعاد من برنامج "ذا فويس كيدز" رغم صوتها القوى.
وكتب زيزو: «معلش يا حبيبتى كملي فى الأوبرا هى أفيد ليكى من البرامج دي، والله لو واحد منهم غناها ما هيعرف يغنيها كده، والله الواحد بيزعل من الحاجات دي، اتعلموا إزاي متكسروش قلب الأطفال الموهوبة، أقسم بالله لجنة كنافة بالمانجا».
هايدي محمد غنت «هذه ليلتي» لأم كلثوم، ورغم تفاعل الجمهور معها، فلم يلتفت لها أي من المدربين، وتم حذف فيديو مشاركتها من قناة The Voice Kids على اليوتيوب وصفحات البرنامج عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكتب زيزو: «معلش يا حبيبتى كملي فى الأوبرا هى أفيد ليكى من البرامج دي، والله لو واحد منهم غناها ما هيعرف يغنيها كده، والله الواحد بيزعل من الحاجات دي، اتعلموا إزاي متكسروش قلب الأطفال الموهوبة، أقسم بالله لجنة كنافة بالمانجا».
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وأضاف زيزو: «اللي يعرف مكانها أنا هعملها أغنية كاملة ومتكفل بكل تكاليف الأغنية، واللى يقدر يساعد أي حد موهوب من زمايلى ميترددش... والله دى حاجة مش هتكلفنا كتير خالص».
هايدي محمد غنت «هذه ليلتي» لأم كلثوم، ورغم تفاعل الجمهور معها، فلم يلتفت لها أي من المدربين، وتم حذف فيديو مشاركتها من قناة The Voice Kids على اليوتيوب وصفحات البرنامج عبر مواقع التواصل الاجتماعي.