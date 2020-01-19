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حوادث

مقتل طالب بالإعدادية على يد زميله أثناء مشاجرة بينهما بالشرقية.. تفاصيل

الأحد 19/يناير/2020 - 03:26 م
دير أمن الشرقية
دير أمن الشرقية
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محمد الطحاوي
لقي طالب بالصف الثالث الإعدادي، مصرعه، اليوم، متأثرًا بإصابته بضربة على رأسه من زميله بقرية الكفر القديم، بمركز بلبيس، كما تم ضبط المتهم وإحالته للنيابة العامة وجاري تحرير محضر بالواقعة.
فيما تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من أسرة الطفل "إسلام م" 15 سنة، طالب بالصف الثالث الإعدادي، مقيم بالكفر القديم، ببلبيس، يتهمون فيه جارهم وزميل نجلهم بالمدرسة "نور.م" 15 سنة، بضربه بعصا خشبية والتسبب في وفاته.
وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث وتبين حدوث الواقعة منذ أسبوعين، حيث نشبت مشاجرة بين المجني عليه وبين أصدقائه قبل أن يحضر المتهم عصا ويضرب بها المجني عليه على رأسه ويتسبب في إصابته.
فيما تم نقل المجني عليه إلى المستشفى ولكنه فارق الحياة صباح اليوم متأثرًا بإصابته ولم تحرر أسرة الطفل أي بلاغ اتهام ضد المتهم وقت الواقعة لاعتقادهم بأنه خلاف بسيط ووارد الحدوث بين الطفلين، لكن فور وفاة الطفل حرر بلاغ اتهام رسمي ضد الطفل المتهم، فيما تم ضبط المتهم، والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة.
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