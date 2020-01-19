مقتل طالب بالإعدادية على يد زميله أثناء مشاجرة بينهما بالشرقية.. تفاصيل

لقي طالب بالصف الثالث الإعدادي، مصرعه، اليوم، متأثرًا بإصابته بضربة على رأسه من زميله بقرية الكفر القديم، بمركز بلبيس، كما تم ضبط المتهم وإحالته للنيابة العامة وجاري تحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من أسرة الطفل "إسلام م" 15 سنة، طالب بالصف الثالث الإعدادي، مقيم بالكفر القديم، ببلبيس، يتهمون فيه جارهم وزميل نجلهم بالمدرسة "نور.م" 15 سنة، بضربه بعصا خشبية والتسبب في وفاته.

وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث وتبين حدوث الواقعة منذ أسبوعين، حيث نشبت مشاجرة بين المجني عليه وبين أصدقائه قبل أن يحضر المتهم عصا ويضرب بها المجني عليه على رأسه ويتسبب في إصابته.