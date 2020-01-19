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حوادث

إصابة ٣ أشخاص بطلقات خرطوش أثناء مشاجرة بالدقهلية

الأحد 19/يناير/2020 - 07:44 م
صدى البلد
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همت الحسينى
أصيب ٣ أشخاص بطلقات خرطوش اثناء تصادف وجودهم فى مشاجرة محاولين فضها بمدينة المطرية.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا من إدارة النجدة يفيد بوصول مصابين لمستشفى المنزلة حيث تببن أن المصابين وهم السيد السيد الإمام ٢٨ عاما صياد وعبده محمد حسن ١٧جزارا.
عبده محمود عبد الله ١٧ مبيض محاره مصابون بطلقات خرطوش وتم نقلهم لمستشفى المنزله.

بسؤال المصابين أكدوا أن هناك مشاجرة نشبت بين محمد إبراهيم مع محمد العربى حيث أطلق أعيرة نارية أثناء تواجدهم مما أدى لإصابتهم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة بالواقعة.
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