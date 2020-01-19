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أصل الحكاية

زلزال الغردقة.. ما هو حزام الزلازل وهل دخلت مصر فيه؟

الأحد 19/يناير/2020 - 04:10 م
أرضيفية عن الزلازل
أرضيفية عن الزلازل
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عبدالله قدري
آثار تعرض محافظة الغردقة لهزة أرضية بقوة 4.09 حول دخول مصر إلى حزام الزلازل، وهو ما دفع المعهد القومي للبحوث الفلكية للتأكيد على أن هذه الأمور طبيعية وأن مصر لم تدخل حزام الزلازل.

وكانت الغردقة تعرضت لهزة أرضية ، سجلها المعهد القومي لبحوث الفلك لم يسفر عن وجود بشرية أو مادية.

والحديث عن دخول مصر حزام الزلازل ليس جديد، فقد أثيرت هذا التساؤل عند تعرض مصر لهزات أرضية، ما دفعنا للتساؤل عن ماهية حزام الزلازل وهل يمكن أن تدخل مصر في هذا الحزام.

وحزام الزلازل هي المناطق الأكثر تعرضا لحدوث الزلازل حولها، وهناك مناطق على سطح الكرة الأرضية تنشأ على مقربة منها الزلازل مثل:

حزام ما حول المحيط الهادئ

يشمل هذا الحزام المناطق الساحلية التشيلية و أواسط أمريكا و اندونيسيا و اليابان و ألاسكا و جزر ألوشيان .معظم الزلازل الأرضية التي تحدث ضمن هذا الحزام تحدث عند حدود الصفائح المتقاربة حيث تنزلق الصفائح في زوايا صغيرة تحت بعضها البعض.

حزام الألب والهيمالايا

وهي منطقة نشاط زلزالي اخرى تسمى حزام الألب و الهيمالايا و التي تمر عبر المنطقة الجبلية من البحر الأبيض المتوسط حتى جبال الهيمالايا . حركة الصفائح في هذه المنطقة ناتجة عن الاصطدام بين صفائح إفريقيا و أوراسيا و صفيحة الهند مع جنوب شرق آسيا .

حزام الزلازل بمنتصف الأطلسي

وهذا الحزام مسئول عن 3٪ فقط من الزلازل الكبيرة، إلا أن حوالى 5 ملايين من الزلازل تحدث سنويًا على طول هذا الحزام، ويمثل هذا الحزام منطقة التقاء الصفائح القارية.
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