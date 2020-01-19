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أخبار العالم

الأمين العام للأمم المتحدة من قمة برلين: يجب وقف القتال في ليبيا فورا

الأحد 19/يناير/2020 - 04:33 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، اليوم الأحد، إن الأمم المتحدة تطالب بعمل فوري وحاسم لمنع اندلاع حرب أهلية شاملة في ليبيا.

وأضاف جوتيريس خلال كلمته الافتتاحية لقمة برلين: "نجدد الدعوة إلى الأطراف الضالعة بشكل مباشر أو غير مباشر في النزاع الليبي إلى بذل الجهد لدعم وقف فعلي للقتال".

وتابع: "تداعيات الأزمة الليبية على دول الجوار واضحة وملموسة".

وتستضيف برلين، الأحد، المؤتمر الدولي الخاص بليبيا، والذي يشارك فيه الرئيس فلاديمير بوتن والفرنسي إيمانويل ماكرون والمصري عبدالفتاح السيسي والتركي رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو.
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