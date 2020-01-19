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حوادث

مصرع طالبة تحت عجلات القطار بإحدى قرى بني سويف

الأحد 19/يناير/2020 - 07:53 م
عجلات القطار
عجلات القطار
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محمد عبدالحليم
لقيت طالبة مصرعها، اليوم الأحد، بعد أن صدمها قطار بالقرب من مزلقان قريتى العطف وأطواب بمركز الواسطى شمال محافظة بنى سويف وتم نقلها إلى مشرحة المستشفى.

وتلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف إخطارا من مأمور مركز شرطة الواسطى يفيد بمصرع فتاة بعد أن صدمها قطار بالقرب من مزلقان الواسطى ووجه مدير الأمن بسرعة نقل الجثة إلى المستشفى.

وعلى الفور انتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن الجثة لطالبة تدعى "فاطمة.م.أ"، 16 سنة"، ومقيمة بقرية العطف التابعة لمركز الواسطى، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزى تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
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