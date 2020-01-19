مصرع طالبة تحت عجلات القطار بإحدى قرى بني سويف

لقيت طالبة مصرعها، اليوم الأحد، بعد أن صدمها قطار بالقرب من مزلقان قريتى العطف وأطواب بمركز الواسطى شمال محافظة بنى سويف وتم نقلها إلى مشرحة المستشفى.





وتلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف إخطارا من مأمور مركز شرطة الواسطى يفيد بمصرع فتاة بعد أن صدمها قطار بالقرب من مزلقان الواسطى ووجه مدير الأمن بسرعة نقل الجثة إلى المستشفى.



