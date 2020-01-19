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حوادث

رواد التواصل الاجتماعي يردون على أكاذيب جمال عيد: نعيش في أمان بسبب رجال الشرطة

الأحد 19/يناير/2020 - 06:19 م
جمال عيد
جمال عيد
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مصطفى رماح
يحاول جمال عيد كعادته إثارة الفوضى وبث الشائعات ، بعدما اكتشف الشعب المصرى أهداف الجماعة الارهابية والعناصر التى تساعدها من المنافقين والكذابين، يظل جمال عيد مستمرا فى خطته والتى تهدف لبث الشائعات.

وبعد قيام الجماعة الارهابية بركوب ثورة 25 يناير وتحويل طريقها إلى الفوضى، يحاولون الان من خلال أتباعهم افساد دور الشرطة فى الحفاظ على امن الوطن ودورها الكبير فى التقدم والتنمية.

وهاجم عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعى جمال عيد مدافعين عن رجال الشرطة فى عيدهم الـ 68، مؤكدين ان المصريين يعيشون الان داخل بيوتهم مطمئنين بعدما كانوا يقفون فى الشوارع لحماية البيوت والممتلكات.
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