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توك شو

أحد منظمي الوقفة الاحتجاجية ضد أردوغان: وقفتنا من أجل الإنسانية

الأحد 19/يناير/2020 - 07:44 م
وقفة إحتجاجية ضد
وقفة إحتجاجية ضد اردوغان
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حمزة شعيب
قالت الدكتورة سناء واجد، الباحثة فى علم الأعراق والثقافات ببرلين، إن سبب الوقفة ببرلين الاحتجاج على سياسة أردوغان التي تعود إلى تضرر الكثيرين من العرب جراء مافعلته تركيا.

وأضافت "واجد"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، "كل العرب اللاجئين بدول أوروبا يعانون من جرائم أردوغان، وكل ما يطالبون به هى الإنسانية".

وأوضحت "لا نريد أن تصل بلادنا العربية لهذه الحالة من الفوضى، نريد استقرار لأوطاننا حتى وإن كنا نقيم فى الخارج".

وتابعت "أردوغان هو سرطان للدول العربية وحاولنا اليوم إيصال أصواتنا لبرلين حتى تتم مراعاة ذلك".

وأشارت إلى أن أردوغان هو أكبر مسئول عن تزايد عدد اللاجئين بدول أوروبا ويجب محاسبته، مضيفة "وقفتنا من أجل الإنسانية ومنع التدخل التركي".
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