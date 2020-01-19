AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تقييم محمد صلاح عقب قيادة ليفربول للفوز على مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي

الأحد 19/يناير/2020 - 09:05 م
محمد صلاح عقب تسجيله
محمد صلاح عقب تسجيله الهدف
Advertisements
أحمد هاني
قاد الفرعون المصري محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز على ضيفه مانشستر يونايتد بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما، على ملعب "أنفيلد" معقل الريدز، في قمة الجولة الـ23 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

هدف محمد صلاح الثاني جاء في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، بعد مرتدة لليفربول و تمريرة طولية من أليسون فى إتجاه المنطلق محمد صلاح ليستلم الكرة ويسددها بين اقدام الحارس ديفيد دي خيا.

ونشرت شبكة "هوسكورد" العالمية في تقريرها عقب المباراة التقييم الخاص بالفرعون المصري عقب حيث جاء 7.8 من أصل 10 بالتساوي مع الحارس أليسون، حيث لمس الفرعون المصري الكرة 53 مرة طوال المباراة.

ونجح محمد صلاح في الاستحواذ على الكرة بنسبة 2.9 %، وبلغت نسبة تمريراته الصحيحة 80 %، إضافة إلى 4 تسديدات طوال الـ90 دقيقة.

وعقب تسجيل صلاح الهدف الثاني خلع محمد صلاح قميصه للاحتفال مع الجماهير بعد هدفه الـ11 هذا الموسم بالدوري والأول في تاريخه في شباك اليونايتد.

وكان الهدف الأول لصالح أصحاب الأرض ليفربول جاء بالدقيقة 14، من ركلة ركنية نفذها أليكساندر أرنولد لتصل إلى الهولندي فان دايك الذي أسكنها في الشباك برأسية قوية.

و يتصدر ليفربول جدول الدوري الإنجليزي برصيد 64 نقطة بعد الفوز اليوم على مانشستر يونايتد، علمًا بأنه له جولة مؤجلة ضد وست هام يونايتد، بينما تجمد رصيد اليونايتد في المركز الخامس برصيد 34 نقطة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ليفربول ضد اليونايتد.. فان دايك يسجل الهدف الأول بعد مرور 14 دقيقة

ليفربول ضد مانشستر يونايتد.. VAR يحرم فيرمينو من هدف رائع بسبب فان ديك

ليفربول ضد اليونايتد.. الراية تحرم فينالدوم من هدف ثان في شباك دي خيا

ليفربول يكتفي بهدف في شباك مان يونايتد بالشوط الأول .. والحكم يلغي هدفين للريدز

ليفربول ضد مان يونايتد .. محمد صلاح يهدر فرصة تسجيل الهدف الثاني بطريقة غريبة

ليفربول يغرد وحيدا في قمة الدوري الإنجليزي.. الريدز يضرب اليونايتد بثنائية نظيفة

ترشيحاتنا

كيف احتفل محمد صلاح بهدفه في شباك مانشستر يونايتد وفك العقدة .. صور

أرجو الدعاء من القلب.. ريهام سعيد: عندي أهم قضية في حياتي النهاردة

خضعت لعملية تجميل واحدة.. تطور إطلالات أنغام في عيد ميلادها.. شاهد

مواصفات جيب جراند شيروكي jeep grand cherokee 2020 .. صور

شاهد .. طليقة علي ربيع تشعل السوشيال ميديا بالحجاب

بعد إطلاق 60 رصاصة على ملعب الهلال.. تقصي حقائق الكاف تجهز تقريرا قبل مواجهة الأهلي

AdvertisementS

أحسن لك أمشي .. تفاصيل جلسة عبد الحفيظ مع وليد أزارو فى الأهلي

فينالدوم يتردد عليها.. ليفربول يخصص غرفة صلاة لـ محمد صلاح وساديو ماني

الزمالك ينهي الجدل حول التعاقد مع وليد ازارو بهذه الطريقة

مديونية الزمالك.. ما لا تعرفه عن سبب رفض اتحاد الكرة قيد كاسونجو

كيف احتفل محمد صلاح بهدفه في شباك مانشستر يونايتد وفك العقدة .. صور

محمد صلاح يفك عقدة الفرق الكبرى ويضرب مانشستر يونايتد بالهدف الثاني

اخبار الرياضة.. الزمالك ينهي الجدل حول التعاقد مع أزارو.. الإسماعيلي يصدم صالح جمعة.. وقرار جديد من كارتيرون

ليفربول يحتفل بهدف محمد صلاح في شباك مانشستر يونايتد وأسطورة الليفر يصفق

ليفربول ضد مان يونايتد .. محمد صلاح يهدر فرصة تسجيل الهدف الثاني بطريقة غريبة

أمم أفريقيا.. فراعنة اليد يفوزون على الكونغو الديمقراطية 28 - 19 ويتصدرون المجموعة

تألق صلاح وكسر العقدة.. شاهد ملخص مباراة ليفربول ومانشيستر يونايتد

بعد إحراز أول أهدافه في مانشستر يونايتد.. محمد صلاح يتصدر تويتر.. ومغردون: شكرا فخر العرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

7 مزايا صحية .. ماذا يحدث عند إضافة الكاكاو لـ القهوة؟

كيف احتفل محمد صلاح بهدفه في شباك مانشستر يونايتد وفك العقدة .. صور

هنتعشى ايه النهاردة .. أكواب تشيز كيك التفاح وسمبوسك ولاتيه قرع