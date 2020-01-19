صراع القمة .. وليد سليمان يضيف الهدف الثاني للأهلي في شباك المقاولون

تمكن وليد سليمان لاعب النادي الأهلي من إضافة الهدف الثاني في مرمى شباك المقاولون العرب في المباراة التي تجمع بينهما الآن ضمن منافسات الأسبوع الـ 14 من بطولة الدوري الممتاز .



وتمكن وليد سليمان من إحراز الهدف الثاني في الدقيقة "80"، من خلال استلم كرة عرضية ليتمكن من تسجيلها برأسية قوية ليضع الهدف الثاني في شباك المقاولون .



شهدت أحداث مباراة النادي الأهلي والمقاولون العرب ضمن منافسات الأسبوع الـ 14 من بطولة الدوري الممتاز منافسة قوية بين الفريقين، واستطاع لاعبو الأهلي فرض السيطرة وشن الهجمات على مرمى المقاولون العرب في أولى دقائق انطلاق المباراة.



وفي الدقيقة الخامسة تعرض محمد أبو السعود حارس مرمي المقاولون العرب لإصابة قوية عقب تدخل قوي من قبل أحمد الشيخ لاعب النادي الأهلي في هجمة خطيرة على مرمى شباك المقاولون .





في الدقيقة العاشرة من عمر المباراة تمكن لاعبو النادي الأهلي من فرض بعض الهجمات المتتالية على شباك المقاولون العرب وكادت أن تؤهلهم لإحراز أول أهدافه في المباراة .



ولجأ لاعبو المقاولون العرب إلى الكرات العرضية على مرمى النادي الأهلي .



وتمكن حسين الشحات من إحراز الهدف الأول في الدقيقة "19" من عمر المباراة من خلال تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لتسكن شباك المقاولون العرب.



وفي الدقيقة "27" حاول لاعبو المقاولون العرب إحراز هدف التعادل من خلال كرة عرضية ولكن تمكن محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي من التصدي لها .



وفي الدقيقة "33" تمكن لاعبو النادي الأهلي من فرض هجمات متتالية على مرمى المقاولون العرب من أجل احراز الهدف الثاني وإنهاء المباراة مبكرا .



وتمكن لاعبو المقاولون في الدقيقة "35" من تسديد بعض الهجمات على مرمى النادي الأهلي من أجل إحراز هدف التعادل ولكن تمكن محمد الشناوي من التصدي لها .



وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه أحمد فتحي لاعب النادي الأهلي في الدقيقة"38 "، عقب تدخل عنيف على مهاجم نادي المقاولون .



ويحتل الأهلي المركز الأول برصيد 33 نقطة، فيما يدخل ذئاب الجبل المباراة وهو محتل المركز الثاني برصيد 29 نقطة.



ويسعى الأهلي لمواصلة نتائجه المميزة تحت قيادة السويسري رينيه فايلر، ولم يتلق أي هزيمة في 11 مباراة متتالية بالدوري المحلي.



وجاء تشكيل الأهلي الرسمي كالآتي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.



خط الدفاع: ياسر إبراهيم ، رامي ربيعة، أيمن أشرف، أحمد فتحي.



خط الوسط: محمود متولي، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة.



خط الهجوم: حسين الشحات، أحمد الشيخ ، أجايي.



وجاءت دكة بدلاء الأهلي كالتالي..



علي لطفي، محمد هاني، وليد سليمان، كهربا، علي معلول، مروان محسن، آليو ديانج



بينما استبعد الثلاثي مصطفى شوبير وجيرالدو ومحمود وحيد.



بينما جاء تشكيل المقاولون العرب كالتالي:-



حراسة المرمى: محمد أبوالسعود

خط الدفاع:محمد سمير وأمير عابد ومحمد سالم وكريم مصطفى

خط الوسط:حسن الشامي و محمد مجلي وفاروقا ومحمد سالم ومعروف يوسف

الهجوم: سيف الجزيري