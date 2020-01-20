كسر النحس.. تعليق أحمد موسى على هدف صلاح فى مرمى مانشيستر| شاهد

علق الإعلامى أحمد موسى، على فوز ليفربول على مانشيستر يونايتد، قائلا:"طبيعي أن يفوز ليفربول ومحمد صلاح كسر النحس أمام مانشيستر يونايتد وسجل هدف من نصف الملعب".



وتابع موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد": "صلاح بقاله فترة فاقد الثقة ومكنش بيسجل، ولكنه نجح اليوم فى إستعادة الثقة بهدف عالمي".



وقال محمد صلاح في تصريحات تلفزيونية عقب نهاية المباراة: "قلت لنفسي بعد نهاية الشوط الأول لن أسجل هذه المرة أيضا، ولكنني استعدت هدوئي وقلت لنفسي لا يزال أمامنا 45 دقيقة".



وتابع: "لكن كما قلت من قبل حتى لو لم أسجل اليوم لا يهم، المهم أن الفريق يستمر في الفوز وأنا سعيد لذلك.. سعيد من أجل الفريق، ونستمتع باللحظة".



وأضاف محمد صلاح: "علينا فقط التركيز على كل مباراة، الطريقة الوحيدة للفوز بالدوري هي أن تسير مباراة بمباراة".



وعقب تسجيل محمد صلاح الهدف الثاني خلع قميصه للاحتفال مع الجماهير بعد هدفه الـ11 هذا الموسم بالدوري والأول في تاريخه في شباك اليونايتد.