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فن

بالكاجوال.. داليا مصطفى تستمتع بجمال الجو في أسوان

الإثنين 20/يناير/2020 - 03:12 ص
داليا مصطفى
داليا مصطفى
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محمد بدران
نشرت الفنانة داليا مصطفى صورة جديدة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". 

وظهرت داليا بالصورة بإطلالة صيفية أنيقة بالجينز وتيشيرت نص كم بمحافظة أسوان مستمتعة بجمال الطبيعة الخلاب هناك. 

يُذكر أن أحدث أعمال داليا مصطفى مسلسل "حواديت الشانزليزيه" الذي ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية المطولة، ويتكون من 45 حلقة، يكتبه أيمن سليم ونهى سعيد، من إخراج مرقص عادل، فى أولى تجاربهما بعالم الدراما، ويتولى إنتاجه شركة "سينرجي".

ويشارك في بطولته إلى جانب داليا مصطفي كل من إياد نصار، وإنجي المقدم، ومي سليم، وإدوارد، وأماني كمال، وعمر الشناوي، وفريدة سيف النصر، وآخرون، من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.

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#nile #egypt #aswan

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بالكاجوال.. داليا مصطفى تستمتع بجمال الجو في أسوان
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