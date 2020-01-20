محمد رمضان يكشف عن مطربة أغنيته الجديدة كازانوفا

كشف الفنان محمد رمضان، عن المطربة التي ستشاركه الغناء في أغنيته الجديدة التي تحمل أسم "كازانوفا"، حيث نشر فيديو له من خلال الاستوري على الانستجرام.



والمطربة التي ستشاركه الغناء في الأغنية تدعى :"يسرا"، حيث قال رمضان: إنتظروا المطربة الصاعدة يسرا في كازانوفا.



يذكر أن طرح محمد رمضان مؤخرًا فيديو كليب اغنيته "رايحين نسهر" والتي حققت نجاح كبير جدا فور طرحها على القناة الرسمية على "اليوتيوب".



بينما خاض السباق الرمضاني الماضي بمسلسله "زلزال" بالاشتراك مع الفنانة حلا شيخة بعد عودتها إلى التمثيل مرة أخرى.