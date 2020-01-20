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منوعات

رغم تراجع حدته.. وباء الإنفلونزا يقتل 6600 شخص في الولايات المتحدة

الإثنين 20/يناير/2020 - 08:59 ص
طفل مريض
طفل مريض
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أ ش أ
ذكرت المراكز الأمريكية لمنع الأمراض والسيطرة عليها أن 13 مليون حالة على الأقل تأكد إصابتها بفيروس الإنفلوانزا منذ أواخر سبتمبر الماضي، فيما تم نقل 120 ألف شخص إلى المستشفيات، بينما تم تسجيل 6600 حالة وفاة بسبب المرض رغم تراجع حدة انتشار الفيروس، إلا أن الوقت لم ينته للحصول على جرعة من مصل الوقاية منه.

وأوضحت البيانات أنه من السابق لأوانه القول أن ذروة موسم انتشار الفيروس قد تم تخطيها رغم تراجع معدلات الإصابة مؤخرا.

يذكر أن الفيروس مازال منتشرا على نطاق واسع في الولايات الأمريكية ويسجل معدلات عالية في 21 ولاية، فيما حذر لينيت برامر رئيس فريق مراقبة الإنفلوانزا من موجة ثانية من العدوى خلال الفترة المقبلة.
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