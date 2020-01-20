بعد الاعتقالات.. بيان عاجل من عمليات بغداد عن مواجهات الأمن والمتظاهرين

أكدت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، التزامها بتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.



ووفقًا لشبكة "السومرية نيوز" العراقية، قالت قيادة عمليات بغداد "نؤكد التزامنا الكامل بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة في حماية المتظاهرين السلميين وتأمين ساحة التظاهر الرئيسية في بغداد (ساحة التحرير) والمناطق المحيطة بها".



وأضافت أنها "تهيب بالمتظاهرين السلميين كافة الابتعاد عن الاحتكاك مع القوات الأمنية ومنع المجاميع التي تحاول إثارة العنف من التغلغل داخل ساحة التظاهر".



وجددت عمليات بغداد "شكرها وتقديرها للتعاون الكبير الذي ابداه المتظاهرين السلميين مع القوات الأمنية طيلة ليلة أمس وصباح اليوم من مكافحة غلق الشوارع ورفض جميع مشاهد العنف وخرق القانون".



وكانت عمليات بغداد اعتقلت صباح اليوم، متظاهرين حاولوا غلق وقطع الطرق الرئيسة في العاصمة بغداد، في وقت صعد المحتجون من أساليب احتجاجهم بعد انتهاء "المهلة" التي منحت للقوى السياسية لاختيار رئيس حكومة مؤقتة جديدة تعمل على تنفيذ مطالبهم.



وأعلنت محافظات الناصرية والديوانية وبابل، الإثنين، عطلة رسمية؛ وسط مخاوف من اتساع رقعة الاضطرابات رغم الانتشار الكبير للقوات الأمنية في الشوارع وفي محيط البنوك والمصارف والأبنية الحكومية.