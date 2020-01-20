وزير قطاع الأعمال يشهد توقيع عقد إعادة هيكلة شركات النقل البري

شهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، توقيع عقد خدمات استشارية بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري التابعة للوزارة والشركة الدولية للخدمات الاستشارية الإدارية (بريسك).



يأتي هذا في إطار خطة الوزارة لإعادة هيكلة وتطوير أنشطة وأساليب عمل بعض الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري من النواحي الفنية والمالية والإدارية للارتقاء بمستوى تلك الشركات للوصول إلى أفضل مجالات العمل الدولية في مجال عملها تحقيقا لسياسة الدولة في تعظيم العائد المحقق على الاستثمارات والأصول المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام.



وقع العقد من جانب الشركة القابضة للنقل البحري والبري، اللواء صلاح الدين حلمي رئيس مجلس الإدارة، وعن شركة "بريسك" نورا بهجت مديرة الشركة كما حضر التوقيع من الشركة القابضة كلا من اللواء عبد المطلب خضر العضو المتفرغ لشؤون النقل البري، نبيل دويدار العضو المتفرغ لشؤون النقل البحري.



كانت الشركة القابضة قد طرحت مناقصة محدودة بشأن عملية اختيار استشاري في مجال التخطيط الاستراتيجي وتنفيذ خطة إعادة الهيكلة الشاملة ووضع خطط تطوير للشركات العاملة في مجال النقل واللوجستيات التابعة لها، وتمت الترسية على شركة "بريسك" كأفضل العروض الفنية والمالية المقدمة.



ويقوم الاستشاري - وفقا للعقد - بإعادة الهيكلة الشاملة لشركات نقل الركاب والبضائع والتجارة الخارجية بهدف تكوين كيانات اقتصادية قوية وفقًا لأفضل الممارسات العالمية في هذه المجالات.

