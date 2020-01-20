التموين: استراتيجية لتطوير الطحن للحفاظ على الأمن الغذائي

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة لديها استراتيجية لتطوير الطحن للحفاظ على الأمن الغذائي من خلال عمليات صيانة مستمرة.



وقال على المصيلحي خلال تفقده المعرض الدولي العشرين لصناعة الحبوب اليوم الاثنين؛ إنه يتم عمل مراجعة شاملة لجميع الصوامع على مستوى مصر بالتعاون مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بجميع النواحي سواء أجهزة التحكم أو نظم الإلكترونية للرطوبة والحرارة أو الجسم الأساسي للحفاظ على الأصول.



وأضاف وزير التموين أن هناك برنامجا حقيقيا لإعادة دراسة القدرات الحقيقية للطحن، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة فنية على أعلى مستوى لمراجعة أداء المطاحن وتحديد ما يمكن تطويره والتوسع به، وما يمكن استغلاله بشكل أفضل، لافتا إلى أن إعادة تدوير الأصول واستغلالها عملية مستمرة.



وأوضح المصيلحي أن الوزارة تعمل أيضا على إعادة دراسة مشروع تحسين جودة الدقيق وإضافة عناصر غذائية له، خاصة عنصر الحديد لمواجهة الإنيميا التي تواجه الأطفال.



ولفت المصيلحي إلي أن المعرض تضمن شركتين تقومان بإنتاج تلك المحسنات بصناعة مصرية بدلا من الاستيراد.



جاء ذلك خلال افتتاح المعرض الدولي العشرين لصناعة الحبوب والذي يبدأ من 20 يناير إلي 22 يناير الجاري بمشاركة 27 شركة من 11 دولة.



