إبراهيم أحمد عيسى يخوض معرض الكتاب بـ"الحاج ألمان"

تصدر دار كتوبيا للنشر والتوزيع رواية "الحاج ألمان" للروائي إبراهيم أحمد عيسى، وذلك بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب.



وتعد رواية "الحاج ألمان"هي الخامسة للكاتب إبراهيم أحمد عيسى الفائز بجائزة كتارا عن روايته باري أنشودة سودان، والتي ترجمت للإنجليزية والفرنسية.



وتدور أحداث الرواية في أجواء ملحمية أثناء الحرب العالمية الأولى وبعدها في المغرب، حيث ترصد حياة أهل الريف المغربي وتسلط الضوء على مقاومة الأمازيغ للإستعمار الفرنسي والإسباني، كما تبرز دور قادة المقاومة مثل" محمد بن عبد الكريم الخطاب والشريف أحمد الريسوني وأوحمو الزياني" الذين تصدوا للإحتلال في المغرب.