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شاهد.. احتفالية يوم الوفاء بالوعد لصرف تعويضات أهالي النوبة

الإثنين 20/يناير/2020 - 01:39 م
صدى البلد
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آيات أحمد
بدأت منذ قليل، احتفالية يوم الوفاء بالوعد بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وعدد من الوزراء، بتلاوة آيات الذكر الحكيم.

وجرى عرض فيلم وثائقي تناول تاريخ إنشاء السد العالي، الذي يعد تجسيدًا لإرادة الشعب المصري وكفاحه من أجل بناء الوطن، ثم تبعه استعراضات غنائيّة أدتها بعض فرق الفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، مستوحاة من التراث الشعبي لصعيد مصر.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، الاحتفالية الكبرى لصرف تعويضات أهالى النوبة، ممّن أضيروا من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي ولم يتم تعويضهم، والتي تقام في مدينة أسوان تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وجاءت الاحتفالية بعنوان "الوفاء بالوعد .. تسليم التعويضات لأهالي النوبة"، بحضور عدد من الوزراء، ومستشارى رئيس الجمهورية، ومحافظ أسوان، وعددٍ من كبار المسئولين بالدولة.
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