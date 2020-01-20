شاهد.. 100 صورة من وقائع توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الشباب وطلعت مصطفى لرعاية أبطال أولمبياد طوكيو 2020

خطة هشام طلعت مصطفى لرعاية أبطال أولمبياد 2020



وأشار إلى أنه بمقتضى مذكرة التفاهم ستقدم المجموعة خدمات برنامج الرعاية للّاعبين لتنفيذ خطة الإعداد والتأهيل الفني والنفسي والطبي والغذائي الواردة من الوزارة، إضافة إلى الخطة التسويقية لبرنامج الرعاية.



وأضاف الرئيس التنفيذي لـ مجموعة طلعت مصطفى، أنه سيتم تقديم كل أوجه الرعاية المتكاملة لعدد من اللاعبين في رياضات الرماية والجودو وألعاب القوى والملاكمة والخماسي الحديث، وذلك بالتنسيق الكامل مع الوزارة والاتحادات الرياضية المعنية معربًا عن أمنياته في أن تسهم هذه الرعاية في تحقيق التمثيل المشرف، ورفع اسم مصر عاليا في مختلف المحافل الرياضية واولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.



وأشار إلى أنه بمقتضى مذكرة التفاهم ستقدم المجموعة خدمات برنامج الرعاية للّاعبين لتنفيذ خطة الإعداد والتأهيل الفني والنفسي والطبي والغذائي الواردة من الوزارة، إضافة إلى الخطة التسويقية لبرنامج الرعاية.وأضاف الرئيس التنفيذي لـ، أنه سيتم تقديم كل أوجه الرعاية المتكاملة لعدد من اللاعبين في رياضات الرماية والجودو وألعاب القوى والملاكمة والخماسي الحديث، وذلك بالتنسيق الكامل مع الوزارة والاتحادات الرياضية المعنية معربًا عن أمنياته في أن تسهم هذه الرعاية في تحقيق التمثيل المشرف، ورفع اسم مصر عاليا في مختلف المحافل الرياضية واولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.

شهد، اليوم الاثنين، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، التوقيع على مذكرة تفاهم لرعاية عدد من لاعبي المنتخبات القومية لأولمبيادوأوضح، أن إبرام مذكرة التفاهم معوالرياضة يأتي في إطار المسئولية المجتمعية وجهود خدمة المجتمع التي تتطلع إليها مجموعة طلعت مصطفى.