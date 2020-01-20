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طارق فهمي: بريطانيا وروسيا وألمانيا تتصارع على الاستثمار بإفريقيا

الإثنين 20/يناير/2020 - 06:56 م
طارق فهمي
طارق فهمي
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عبد الخالق صلاح
أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بذل جهدا كبيرا لإعادة وضع افريقيا على خريطة الاستثمارات الدولية، قبل تسليم رئاسة الاتحاد الأفريقي إلى جنوب أفريقيا.

وأضاف طارق فهمي خلال حلقة اليوم من برنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية «عزة مصطفى»، أن بريطانيا وضعت خطة لتوسيع استثماراتها في افريقيا، منوها بأنه عقب عام من رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي بدأ يتم النظر للاستثمار في أفريقيا بشكل مختلف.

وأوضح فهمي، أنه عقب تسليم رئاسة الاتحاد لجنوب افريقيا، يجب الاستمرار في حضور الاجتماعات واللقاءات الافريقية، لانها من مصلحتنا ولابد من الاستمرار في الاهتمام بالقارة الإفريقية.

وأشار فهمي إلى أن قارة إفريقيا مليئة بالفرص الاستثمارية الكبيرة، منوها أن بريطانيا وروسيا وألمانيا واليابان يتصارعون على الاستثمار في القارة السمراء.
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