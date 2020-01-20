بالتزامن مع الذكرى الخمسين لانعقاده.. انطلاق اجتماعات دافوس بحضور ترامب وميركل

ينطلق غدا الثلاثاء الاجتماع السنوى لمنتدى الاقتصاد العالمى و الذى تستمر فعالياته من 21 حتى 24 يناير 2020 في منتجع دافوس الشتوي الواقع في المنطقة الشرقية من جبال الألب بحضور نحو 3000 شخص من 118 دولة من جميع انحاء العالم بحسب الموقع الرسمى للمنتدى.



وتناقش جلسات المنتدى عددا من القضايا، أبرزها التغير المناخي واستدامة النمو وأهمية التطور التكنولوجي في دعم النمو العالمي من خلال ما يصطلح على تسميته إنترنت الأشياء.



ويشارك فى المؤتمر عدد من زعماء العالم فى مقدمتهم الرئيس الامريكى دونالد ترامب و المستشارة الالمانية انجيلا ميركل و شخصيات بارزة مثل كريستين لاجارد رئيس البنك المركزى الاوروبى و ناشطة المناخ و البيئة السويدية جريتا ثونبرج بالاضافة الى شخصيات فنية على غرار الممثلة الهندية دبيكا بادكون.



يشارك فى مؤتمر دافوس هذا العام 119 مليارديرا من أثرياء العالم تبلغ ثرواتهم مجتمعة نحو 500 مليار دولار وتأتى نسبة المشاركة الأكبر من الولايات المتحدة بمشاركة 33 مليارديرا، تليها الهند بمشاركة 19مليارديرا، وبالمرتبة الثالثة روسيا بمشاركة سبعة أشخاص وذلك تقرير نشرته وكالة بلومبرج الأمريكية.



ويتزامن انعقاد المؤتمر هذا العام مع الذكرى السنوية الخمسين لانعقاده، إذ يعود تاريخ تأسيس المنتدى إلى العام 1971 على يد رجل الأعمال الألماني كلاوس شاب.