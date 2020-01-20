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محافظات

وكيل تضامن بورسعيد تقود حملة لإنقاذ المشردين بشوارع المدينة الباسلة

الإثنين 20/يناير/2020 - 07:58 م
حملة لإنقاذ المشردين
حملة لإنقاذ المشردين بشوارع الباسلة
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كتب محمد الغزاوى
قادت الدكتورة سوسن حبيش وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببورسعيد، حملة موسعة بشوارع الباسلة بحثًا عن المشردين من الكبار والأطفال .

تأتي الحملة في إطار حملة إنقاذ المشردين و بمرافقة فريق التدخل السريع لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى لتوفير حياة كريمة وحمايتهم والحاقهم بدور الرعاية المناسبة.

وناشدت حبيش المواطنين الابلاغ عن وجود اى مشرد مع ذكر العنوان القاطن به حرصا على سرعة الاستجابة و الوصول إليه

وقالت حبيش ستظل حملتها لإنقاذ المشردين بأمل كبير في إنقاذ أكبر عدد من المشردين من الكبار والأطفال بلا مأوى، كما تقدم بطانية لكل مشرد يرفض الانتقال إلى دار رعاية، ونعاود المرور عليهم مرات عديدة لإقناعهم بالانتقال لدور الرعاية.

وأشارت حبيش إلى أن الحملة تهدف إلى حماية المشردين من الشارع وتوفير مأوى مناسب لهم خاصة مع الظروف المناخية الصعبة خلال فصل الشتاء.

وأهابت وكيل تضامن بورسعيد بالمواطنين الاتصال هاتفيا برقم 16439 للابلاغ عن مشردين او التواصل عبر صفحات التواصل الاجتماعى تحت شعار معا بلدنا خالية من مشرد بلا مأوى.
وكيل تضامن بورسعيد تقود حملة لإنقاذ المشردين بشوارع المدينة الباسلة
وكيل تضامن بورسعيد تقود حملة لإنقاذ المشردين بشوارع المدينة الباسلة
وكيل تضامن بورسعيد تقود حملة لإنقاذ المشردين بشوارع المدينة الباسلة
وكيل تضامن بورسعيد تقود حملة لإنقاذ المشردين بشوارع المدينة الباسلة
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