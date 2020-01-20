بوابة العمرة المصرية: قضينا على النصابين والسماسرة.. ولا يوجد ما يسمى تأشيرة

قال أحمد إبراهيم المستشار التنفيذي لبوابة العمرة المصرية، إن النظام السعودي الجديد يتيح للمعتمر دفع قيمة برنامج العمرة بالكامل من سكن في مكة المكرمة والمدينة المنورة والانتقالات وبالتالي تظهر التأشيرة للمعتمر.
وأضاف أحمد إبراهيم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" لا يوجد ما يسمى تأشيرة العمرة".
وتابع أحمد إبراهيم:" بوابة العمرة المصرية تستهدف القضاء على السمسار والنصاب الذي ينصب على المعتمر".
وأكمل أحمد إبراهيم:" السمسار انتهى في ظل وجود بوابة العمرة المصرية، وهناك هجمة شرسة من السماسرة الذين يسوقون حاليا إلى تأشيرات العمرة وهذه التأشيرات غير حقيقية".
ولفت أحمد إبراهيم:" نستهدف حماية حقوق المواطن والمعتمر، ويجب أن تكون حجز العمرة عن طريق بوابة العمرة المصرية وشركات السياحة".
وأضاف أحمد إبراهيم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" لا يوجد ما يسمى تأشيرة العمرة".
وتابع أحمد إبراهيم:" بوابة العمرة المصرية تستهدف القضاء على السمسار والنصاب الذي ينصب على المعتمر".
وأكمل أحمد إبراهيم:" السمسار انتهى في ظل وجود بوابة العمرة المصرية، وهناك هجمة شرسة من السماسرة الذين يسوقون حاليا إلى تأشيرات العمرة وهذه التأشيرات غير حقيقية".
ولفت أحمد إبراهيم:" نستهدف حماية حقوق المواطن والمعتمر، ويجب أن تكون حجز العمرة عن طريق بوابة العمرة المصرية وشركات السياحة".