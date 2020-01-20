الحسيني: قنوات الإخوان حصلت على نصف مليار دولار لدعم المعارضة بمصر.. فيديو

أكد الإعلامي يوسف الحسيني أن التسريبات الصوتية اثبتت أن قنوات وإعلام الإخوان تحصل على دعم يصل إلى نصف مليار دولار مؤكدا أن من يقوم بدفع هذه التمويلات هو القصر الحاكم في قطر.

وأضاف الحسيني خلال لقائه ببرنامج الحياه اليوم عبر فضائية الحياه أن تركيا هي من تقوم برعاية الجماعات الإرهابية وهي المسئولة عن نقلهم.

وتابع الإعلامي يوسف الحسيني أن تركيا تقوم بلعبة مع قطر وتقوم بأستنزاف أموالها وتمثل بالنسبة لها الغطاء السياسي والعسكري

ونشر المقاول محمد على نص مكالمة بينه وبين الإخواني الهارب ياسر العمدة على واتساب تحدث خلالها ياسر عن الملايين التى صرفتها الجماعة للعناصر المعارضة للنظام المصري من أجل إسقاط مصر.