زيادة أرصدة الودائع المصرفية 12.4٪ في 2018/2019

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم النشرة السنوية لإحصاءات الودائــــع والائتمان المصرفي وتناولت تطورات الودائع والائتمان المصرفي خــلال عام 2018/2019 مقارنة لعـام 2017/2018 وكانت أهم المؤشرات ما يلى:





وكشف الجهاز أن أرصدة الودائع المصرفية القطــاع العائلى بلغت 2715.1 ملـيار جـنيه عام 2018/ 2019 بنسبة زيادة قدرها 14.5٪عن العام السابق ، حيث ساهم الأفراد الطبيعيون بنسبة 95.1٪ من إجمالي أرصدة ودائع القطاع العائلي، حيث استحوذ القطاع العائلي علي نسبة 68.0 %مــن إجمالــي الودائع المصرفية.





وبلــغت أرصــــدة الودائـــع المصــرفية لقـــطاع الأعمال الخاص 542.0 مليـار جنـيه عــام 2018/ 2019 بنسبة زيادة قدرها 4.0 ٪ عن العام السابق ، حيث استحوذ القطاع الخـاص المنظم على نسبة 75.0٪ مـن ودائع قطاع الأعمال الخاص , كما بلغت نسبة ودائع القطاع 13.6% مـــن إجمالـــي الودائع المصرفية.





وبلغت أرصــدة الودائــع المصرفيــة لقطــاع الخدمــات العــام 401.0 مليار جنيه عام 2018/ 2019 بنسبة انخفاض قدرها 1.0٪ عن العام السابق ، ويــرجع هذا الى انخفاض لقيمة إيــداع الهيئات الخدمية بالبنوك بنسبة 39.5 % عن العام السابق من ودائع قطــاع الخدمــات العام ، وبالرغم من ذلك حققت ودائــع القطــاع 10.0 % من إجمالي الودائع المصرفية.





وارتفعت أرصدة الودائع المصرفية فى عام 2018/2019 لتصل إلى 3992.7 مليـار جـنـيه بنسبة زيادة قدرها 12.4٪عن عام 2017/2018 و حققت ودائع كلا من القطاع العائلى و قطاع الأعمال الخاص أعلى نسب من إجمالي قيمة الودائع وفيما يلى عرض لأهم المؤشرات :

ارتفعت أرصدة الائتمان المصــرفي 1856.9 مليــار جنيــه عـــام 2018/2019 بنسبة زيـــادة قـدرهـا 13.7٪عـن عــام 2017/2018، وكان لارتفاع الائتمان الممنوح لكلا من قطاع الأعمال الخاص وقطــاع الأعمال العام الأثر الأكبر فى تلك الزيادة حيث:





وبلغت أرصــدة الائتمان التى تم منحهـــا لقطـــاع الأعمـــال الخــاص 796.1 مليـار جنيه عام 2018/2019 بنسبة زيادة قدرها 9.1٪ عن العام السابق ، وترجع هذه الزيادة إلى ارتفاع حجم الائتمان للقطاع الخاص المنظم إلى 626.1مليار جنيه، بما يمثل 78.6%من إجمالي الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال الخاص، وبــذلك بلغـــت نسبــة الائتمـــان الممنــــوح للقطــــاع 42.9% مــن إجمالــــي أرصدة الائتمان المصرفــي .





وبلغت أرصــدة الائتمان التي تم منحها لقطـــاع الأعمال العام 568.4 مليـار جنيه عام 2018/2019 بنسبة زيادة قدرها 17.4٪ عن العام السابق ، ويرجع هذا الى ارتفاع حجم الائتمان الممنوح لقطاع الهيئات العامة الاقتصاديــة حيث بلـغ 406.6 مليار جنيه بما يمثــل 71.5 %مــن إجمالـــي الائتمــان الممنــوح لقطاع الأعمال العام، وبذلك بلغت نسبـــة الائتمــان الممنـــوح للقطـــاع 30.6% مـــن إجمالـــي أرصــــدة الائتمان المصرفي.





وبلــغ فائـــض السيولــــة لــــدى الجهــــاز المصرفــــى 2135.8 مليار جنيه عام 2018/2019 بنسبة زيادة قدرها 11.2 ٪ عن العام السابق ، ويرجع هذا الى ارتفاع حجم الودائع عن حجم الائتمان الممنوح، وبذلك بلغت نسبة السيولة لدى الجهاز المصرفى 53.5% مـن إجمالـــي الودائـــع لدى الجهاز المصرفي.



















