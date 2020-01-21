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أخبار البلد

السياحة والآثار تشارك في الدورة الأربعين للمعرض الدولي للسفر الفيتور

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 01:06 م
ماكيت الجناح المصرى
ماكيت الجناح المصرى بمعرض الفيتور
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محمد الاسكندرانى و علاء المنياوى
تشارك وزارة السياحة والآثار بوفد رفيع المستوي من القطاع السياحى، برئاسة غادة شلبى، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، فى فعاليات الدورة الأربعين للمعرض الدولى للسياحة والسفر (الفيتور) «FITURE»، والمقرر افتتاحه غدا، الأربعاء، بالعاصمة الإسبانية مدريد، وسيستمر حتى يوم 26 يناير الجاري.

من جانبها، أكدت غادة شلبي أهمية مشاركة الوزارة فى هذا المعرض الذى يعتبر أحد أهم ثلاثة معارض دولية حول العالم، واصفة المشاركة المصرية بالفرصة الكبيرة لتعزيز التواجد المصرى على الخريطة السياحية الدولية والاتصال المباشر مع القائمين على صناعة السياحة والطيران في العالم.

وقالت نائبة وزير السياحة والآثار إنه سيتم أيضا على هامش افتتاح المعرض عقد عدة لقاءات مهنية مكثفة مع عدد من منظمى الرحلات المهتمين بالسوق المصرية، وشركات السياحة والطيران العاملين فى السوق الإسبانية، مما سيعمل على تفعيل السياسة الترويجية للوزارة للمقاصد السياحية المصرية وتحسين الصورة الذهنية لها، مما سيعمل بدوره على دفع حركة تنشيط السياحة الوافدة إلى مصر.

من جانبه، أوضح المهندس أحمد يوسف، رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، أن معرض FITUR يعد ثالث أهم تجمع سياحى عالمى بعد بورصة برلين ولندن، وأكبر معرض سياحى للدول الناطقة بالإسبانية، سواء فى شبه جزيرة أيبريا أو أمريكا اللاتينية، لافتا إلى أن مشاركة وزارة السياحة والآثار في هذا المعرض تأتي في إطار حرصها على التواجد في المحافل والمعارض الدولية المختلفة باعتبارها أداة للترويج الفعال لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة للمقصد السياحي المصري من الأسواق السياحية المصدرة للسياحة.

وقد تم تصميم الجناح المصري بالمعرض على هيئة معبد فرعونى بألوان حديثة، مزود بأعمدة عليها كتابات هيروغليفية، وذلك دعما وترويجا لمنتج السياحة الثقافية وبما يتناسب مع اتجاهات السائح الأسبانى المهتم بالسياحة الثقافية.

 وخلال فعاليات المعرض، سيتم تسليط الضوء على المتحف المصرى الكبير، والذي من المقرر افتتاحه في الربع الأخير من عام 2020، وذلك من خلال تخصيص شاشة ضخمة بالجناح المصري لعرض فيلم وثائقي عن أعمال بناء المتحف وتجهيزه تمهيدا لافتتاحه، بالإضافة إلى الاستعانة بتكنولوجيا الهلوجرام لعرض قناع الملك توت عنخ آمون وكرسى العرش الخاص به.

وسيتضمن الجناح المصري شاشات عرض على الجوانب الخارجية للجناح المصري لعرض أفلام ترويجية عن المقاصد السياحية المصرية المختلفة، كما سيضم أيضا مسرح بخلفية صورة العازفات حتى يتمكن رواد الجناح من التقاط الصور التذكارية لهم، بالإضافة إلى الاستعانة بفرقة موسيقية لعزف موسيقى الهارب والكمان.

جدير بالذكر أن الجناح المصري المشاركة في المعرض هذا العام تبلغ مساحته حوالى 310 أمتار مربعة بموقع متميز على المدخل الرئيسى مباشرة للصالة المخصصة لدول الشرق الأوسط والملحقة بصالة أوروبا، وسيشارك في الجناح المصري هذا العام حوالى 31 مشترك يمثلون 10 فنادق و20 شركة سياحية، بالإضافة إلى شركة مصر للطيران.
السياحة والآثار تشارك في الدورة الأربعين للمعرض الدولي للسفر الفيتور
السياحة والآثار تشارك في الدورة الأربعين للمعرض الدولي للسفر الفيتور
السياحة والآثار تشارك في الدورة الأربعين للمعرض الدولي للسفر الفيتور
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