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أخبار العالم

بعد قرارها التحقيق فى جرائم إسرائيل.. نتنياهو يطالب بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 02:11 م
نتنياهو
نتنياهو
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سمر صالح

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن محاولات تدمير إسرائيل واليهود لم تتوقف، لافتا أن إسرائيل قادرة على حماية نفسها.

 

وأضاف نتنياهو خلال مقابلة مع شبكة tbn التليفزيونية كما نقلت القناة 7 العبرية، أن "إيران تعلن كل يوم أنها تريد القضاء على إسرائيل ومسحها من على وجه الأرض".

 

وتابع: "لدينا الآن القدرات اللازمة للدفاع عن أنفسنا، ووجود السلاح النووي بيد إيران هو الأمر الأسوأ، ويجب منع ذلك، وعليهم أن يدركوا أن اليهود لن يكونوا أكثر عدوانية".

 

وحول قرار المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل ضد الفلسطينيين، قال إن الإدارة الأمريكية برئاسة ترامب عارضت بشدة هذا القرار الفاضح، وأحث الجميع على أن يعارضوا مثله.

 

وطالب نتنياهو باتخاذ إجراءات ملموسة وفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية ومسئوليها وممثليها.

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