ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال أفغانستان إلى 1457 قتيلا وأكثر من 3394 جريحا

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب ولاية كنر شرقي أفغانستان إلى 1457 قتيلا وأكثر من 3394 جريحا، وفقاً لما أعلنته الحكومة الأفغانية اليوم.

ولا تزال عشرات الجثث عالقة تحت الأنقاض، خاصة في منطقة "تشلس" بمحافظة سوكي، حيث تواجه فرق الإنقاذ صعوبات بالغة في الوصول إلى المناطق المتضررة؛ بسبب الانهيارات الجبلية ودمار الطرق.

وذكرت قناة "أفغانستان إنترناشيونال"، أن سكان محافظة "تشبه دره" تمكنوا يوم أمس من انتشال 20 جثة من تحت الركام، فيما تتواصل اليوم عمليات البحث رغم ضعف الإمكانات.

وقال أحد العاملين في القطاع الصحي، إن "الاتصالات ما تزال مقطوعة، ولا يُعرف العدد الحقيقي للضحايا حتى الآن".

وبحسب الإحصاءات الرسمية، تسبب الزلزال في تدمير أكثر من 6780 منزلا بشكل كامل، مما أدى إلى تشريد آلاف العائلات.

وفي الوقت ذاته، تستمر عمليات الإنقاذ في المناطق المتضررة من قِبل فرق محلية ودولية، وسط تنسيق بين الجهات الحكومية والسكان لتقديم المساعدة الإنسانية والإغاثية.

وأعلنت السلطات المحلية في ننجرهار، إعادة فتح عدد من الطرق التي كانت مغلقة بسبب الزلزال؛ لتسهيل إيصال المساعدات ونقل الجرحى.

وأشارت إلى وصول فرق إنقاذ أجنبية متخصصة لدعم الجهود الجارية في المناطق المنكوبة.

ورغم أن قوة الزلزال لم تتعد 6 درجات على مقياس ريختر؛ إلا أن حجم الدمار وعدد الضحايا أثار تساؤلات واسعة.

وأوضحت السلطات أن السبب يعود إلى الطبيعة الجغرافية الوعرة، والطقس العاصف، إضافة إلى نوعية المباني الطينية غير المقاومة للهزات الأرضية.

وفي تصريحات لوكالة “رويترز”، قال إحسان الله إحسان، مسؤول إدارة الكوارث في إقليم كونار، إن جهود الإنقاذ تتركز حالياً على الوصول إلى القرى الجبلية النائية، مؤكدا أن "عدد الجثث تحت الأنقاض لا يزال غير معروف بدقة".

وتعد هذه الكارثة واحدة من أسوأ الزلازل التي شهدتها أفغانستان في تاريخها الحديث، مما يعكس هشاشة البنية التحتية وصعوبة إدارة الكوارث الطبيعية في البلاد.