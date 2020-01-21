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توك شو

فيروس غامض يضرب 4 دول آسيوية.. الصين ترفع حالة الطوارئ بعد 4 حالات وفاة.. فيديو

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 02:04 م
رفع حالة الطوارئ
رفع حالة الطوارئ بالصين
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آيات أحمد

عرضت فضائية "يورونيوز"، مقطع فيديو يرصد الإجراءات العاجلة التى اتخذتها الصين فى المستشفيات بعد وفاة رابع شخص بالفيروس الغامض. 

وأعلنت السلطات الصحية فى الصين اليوم أن شخصا رابعا توفى بالالتهاب الرئوى فى مدينة ووهان بوسط البلاد بعد ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا.

وقالت اللجنة الصحية فى ووهان فى بيان إن الرجل البالغ من العمر 89 عاما ظهرت عليه أعراض المرض فى 13 يناير ونقل إلى مستشفى بعدها بخمسة أيام إثر معاناته من صعوبات شديدة فى التنفس.


وأصيب حتى اليوم أكثر من 200 شخص بهذا الفيروس الذى امتدّ إلى ثلاث دول آسيوية أخرى هي اليابان وتايلاند وكوريا الجنوبية.


وتزداد المخاوف من تحوّل هذه الفيروس إلى وباء لأنّ انتشار الفيروس يتزامن قرب حلول احتفالات رأس السنة الصينية التي تشهد تنقل الملايين.


وينتمي الفيروس الجديد إلى سلالة فيروسات "كورونا" المسبّبة لمتلازمة "سارس"، بحسب منظمة الصحّة العالمية التي ستعقد اجتماعًا طارئًا الأربعاء لتحديد ما إذا كان مناسبًا إعلان "حال طوارىء صحيّة ذات بعد دولي"، وهو التدبير الذي يتّخذ عادة للتصدّي للأوبئة الأكثر خطورة.

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