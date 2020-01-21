رئيس هيئة الترفيه السعودية ينعى الأمير بندر بن فيصل

وفاة المغفور له الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر .

وقال: " ر حم الله الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته "

وأعلن الديوان الملكي السعودي، الثلاثاء، وفاة الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود، وهو ابن عم الملك سلمان وصهره، إذ إنه كان متزوجا من شقيقة الملك البندري بنت عبدالعزيز آل سعود حتى وفاتها عام 2008.

وقال بيان النعي: «انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ اليوم الثلاثاء الموافق 26 / 5 / 1441 هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض».