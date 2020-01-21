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فن

أحمد العوضي يرد بصورة نجمة عالمية على خبر ارتباطه بـ ياسمين عبد العزيز .. شاهد

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 05:12 م
احمد العوضي وياسمين
احمد العوضي وياسمين عبد العزيز
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محمد بدران

علق الفنان أحمد العوضي على انتشار شائعة ارتباطه عاطفيًا بالنجمة ياسمين عبد العزيز، بعد نشره عدد من الصور تجمعه بها في عيد ميلادها الـ40، وهو ما جعل الجمهور يتسائل عن حقيقة وجود قصة حب بينهما.


ونشر العوضي صورة عبر حسابه على "انستجرام" للممثلة البريطانية كاثرين زيتا جونز وكتب قائلًا "" هذه هى ذوقى".


يذكر أن أحمد العوضى وياسمين عبد العزيز جمعهما عمل واحد فى الدراما وكان بعنوان "لآخر نفس"، والذى عرض العام الماضى.


واحتفلت ياسمين عبد العزيز مؤخرا بعيد ميلادها الأربعين، إذ ولدت في 16 يناير 1980.


وتخوض ياسمين عبد العزيز سباق رمضان 2020 بمسلسل بعنوان "ونحب تاني ليه"، من تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إنتاج شركة "سينرجي"، وإخراج مصطفى فكري، ويشاركها البطولة كريم فهمي.

أحمد العوضي يرد بصورة نجمة عالمية على خبر ارتباطه بـ ياسمين عبد العزيز .. شاهد
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