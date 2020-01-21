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أخبار البلد

بئر الخيانة .. مليون و200 ألف جنيه لمعتز مطر وهشام عبد الحميد .. تفاصيل تمويل الإرهابية لقناة الشرق

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 05:38 م
أيمن نور - معتز مطر-
أيمن نور - معتز مطر- هشام عبد الحميد
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سارة يسن

ما بني على باطل فهو باطل ، لذلك تظهر باستمرار فضائح للإخوان الهاربين في الخارج، وقياداتهم، وآخرها نشر العاملين بقناة الشرق فضائح  التمويل ورواتب القائمين على القناة، بعدما أصدروا بيانا أكدوا فيه صحة تلقي قناة الشرق تمويلات من الشاعر ياسر العمدة.

العاملون بقناة الشرق يفضحون معتز مطر.. يتقاضى 60 ألف دولار شهريا

وطالت الفضائح أسماء كبرى من قيادات إعلام الإخوان في الخارج ، وعلى رأسهم معتز مطر، حيث نشر العاملون عبر الصفحة الرسمية للقناة عقد عمل الإخواني معتز مطر عام 2017، وجاء التعاقد بواقع 3000 دولار في الحلقة، بمجمل 60000 ألف دولار شهريا، أي ما يقرب من مليون جنيه مصري في الشهر.


كما نشروا مستندات تفيد استقالة حسام الغمري والذي شغل منصب رئيس تحرير قناة الشرق وكان من المقربين لأيمن نور مالك القناة.

  

ونشر العاملون مستندات كتبوا عليها : "استقالة الإعلامي حسام الغمري وقد فضح سياسات القناة ويقول إن الأخبار التي يتناولها معتز مطر مفبركة"..


كما نشروا تسريبا يوضح أنه تم إنفاق 5500 دولار، وهو ما يعادل 86.790  ألف جنيه مصري، مقابل حقوق بث وتوزيع بعض الأعمال الوثائقية التافهة وتابعوا: "كنا أولى بالفلوس دي". 


ونشر العاملون بالقناة  تفاصيل عقد عمل الفنان هشام عبد الحميد عام 2017 ، والذي جاء بواقع 13 ألف دولار أمريكي بإجمالي 13 حلقة فقط.

            

وقال العاملون في بيانهم: "بعد ظهور بعض التسريبات  الخاصة بالشاعر ياسر العمدة وادعائه تمويل القناة بملايين الدولارات شهريا وحتى الآن، لم نجد أي رد من مالكي القناة، مما يثبت صحة التمويل".


وأضافوا: "بعد مطالبتنا بتعديل رواتبنا ولكن دون جدوى في ظل الرواتب الباهظة التي يتحصل عليها بعض من مذيعي القناة، في حين أننا حصلنا على رواتب قليلة على الرغم من صعوبة المعيشة في إسطنبول، لأننا لسنا من علية القوم مثل غيرنا ممن يحصلون على الجنسيات التركية مجانا".


وتابعوا: "لذلك قررنا أن يصل صوتنا للجميع، لذا قمنا بالسيطرة على الموقع الرسمي للقناة المملوك لشركة إنسان والمتمثلة في شخص الدكتور أيمن نور، وكذلك الصفحة الرسمية للقناة على موقع تويتر والصفحة الرسمية للقناة على موقع إنستجرام".


وأوضحوا: "سنقوم بنشر المستندات التي تثبت صحة ما ذكرنا من رواتب وفضائح للقائمين على قناة الشرق".

 

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