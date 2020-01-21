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أخبار العالم

أول تعليق أمريكي على رصد إيران لـ3 ملايين دولار لمن يأتي برأس ترامب

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 05:34 م
دونالد ترامب
دونالد ترامب
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عرفة البنداري
وصف مسؤول أمريكي كبير عرض نائب إيراني مكافأة قدرها 3 ملايين دولار لمن يقتل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه عرض "سخيف"، وقال إنه يبرز "الأسس الإرهابية" للحكومة الإيرانية. بحسب ما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.

وقال روبرت وود السفير الأمريكي لشؤون نزع السلاح في حديث للصحفيين بجنيف: "هذا عرض سخيف، ويعطيك فكرة عن الأسس الإرهابية لذلك النظام، وكيف يجب عليه أن يغير سلوكه".

وكانت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا"، قد ذكرت أن نائبا إيرانيا أعلن عن مكافأة قدرها 3 ملايين دولار لمن يقتل ترامب، ونسبت الوكالة شبه الرسمية للنائب أحمد حمزة قوله، إن إعلانه هذه المكافأة يأتي "بالنيابة عن شعب إقليم كرمان... سندفع مكافأة قدرها ثلاثة ملايين دولار نقدا لمن يقتل ترامب".

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