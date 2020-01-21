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توك شو

الإرهابية تفشل في تنظيم مظاهرة بلندن.. فيديو

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 06:39 م
محاولات الإخوان للحشد
محاولات الإخوان للحشد
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محمود محسن
استمرارا لمسلسل الفشل الذي يخيم على جماعة الإخوان الإرهابية حاولت مجموعة من الماجورين التابعين لجماعة الإخوان القيام بحشد والتظاهر وذلك خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبريطانيا على هامش قمة الإستثمار البريطانية الأفريقية. 

كانت محاولات الحشد مصيرها سلات القمامة فى مشهد يؤكد أن من تظاهروا بالأمس فى لندن لم يكونوا سوى مجموعة من المأجورين الذين دفعت لهم جماعة الإخوان الإرهابية، الأموال الطائلة من أجل التظاهر.


ومع انتهاء فعاليات اليوم تركوا أدوات وصور التظاهر فى الشارع وتركوا المكان تماما، فضلا عن عدم تواجدهم وظهورهم بشكل نهائي اليوم الثلاثاء ثانى أيام القمة البريطانية الأفريقية.

واعتمدت جماعة الأخوان الارهابية على حيلة رخيصة ومكشوفة من خلال تأجير بعض المتظاهرين بأموال التنظيم الدولى بالأمس من أجل تنظيم مثل هذه الوقفات المزعومة

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