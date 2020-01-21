AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

هزيمة قاسية لسلة رجال سموحة من الاتحاد السكندري

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 07:04 م
رجال سموحة
رجال سموحة
Advertisements
حسام الحارتي

تلقي الفريق الأول لكرة السلة بنادي سموحة، بقيادة الكابتن أيمن مطراوي المدير الفني هزيمة قاسية أمام نظيره الاتحاد السكندري 62/104 في إطار مباريات دوري السوبر لتحديد المراكز من الأول وحتى الثامن.


وكان الفريق قد حقق الفوز علي نظيره سبورتنج "85 /84"، ثم مصر للتأمين "82-69 "،ثم الجيش "89-65"، ثم الزمالك" 66-63".


ويسير الفريق بخطى ثابتة في كأس مصر بعد صعوده لدور الثمانية بتغلبه علي الجزيرة في دور الـ16 "74-72"، ثم سبورتنج "85-84".


وحصد الفريق المركز الخامس في دوري المرتبط بعد تغلبه علي نظيره الجيش ذهابا وإيابا "79-69" و"68-56 "علي الترتيب.


تضم قائمة الفريق النجوم: مروان سرحان وأشرف ربيع وأحمد على فهمي ومحمد صلاح ومحمد السيد عطيه ومازن المصري ومؤمن أبو العينين وإبراهيم خالد وأحمد عزب وأحمد تربس ورؤوف الصفواني ومحمد القوصى وعمر عزب ومحمد عمارة والمحترف الأمريكي جيمس إدوارد والصاعد عبد الرحمن سمير (تحت 20 سنه).


بينما يضم الجهاز الفني: الكابتن أيمن مطراوى مديرا فنيا والكابتن محمد رزق مدربا عاما والكابتن أحمد درويش مدربا والدكتور تامر إبراهيم طبيبا والدكتور محمد جمال مدرب الأحمال والكابتن أنس فهمي تحليل أداء والكابتن محمد زكريا إداريا والكابتن محمد عبد الرازق مدلكا والكابتن أحمد عبد اللطيف رئيس الجهاز الإداري والكابتن عماد هاشم المشرف الرياضي لكرة السلة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دور الـ8 من دوري المرتبط لكرة السلة.. الأهلي يواجه طلائع الجيش والزمالك أمام سموحة

يغرد فى الصدارة منفردا .. شباب الأهلي يهزم مصر المقاصة 3- صفر في دوري الجمهورية

طائرة سموحة رجال تفوز على الطيران 3 - 1

شباب الأهلي يواجه المقاولون في دوري الجمهورية

شباب الأهلي يتعادل مع المقاولون سلبيًا في دوري الجمهورية

شباب الأهلي يتعادل مع طلائع الجيش تحت أنظار جهاز فايلر

ترشيحاتنا

أخبار الحوادث.. قصة الزوجة اللعوب وعشيقها أمين الشرطة على فراش الزوجية بالمعصرة.. أحكام رادعة لعصابة الاتجار في النقد الأجنبي

ترقبوا الـ 72 ساعة القادمة..الأرصاد: تقلبات وانخفاض في درجات الحرارة والبسوا تقيل .. فيديو

اتحاد الكرة يزف بشرى سارة لـ أندية الدوري الممتاز بسبب الـ VAR

ربانزل الهند.. قصة صاحبة أطول شعر في العالم تدخل موسوعة جينيس.. صور

بعد تعرضه لحادث.. تفاصيل الحالة الصحية لـ مصطفى محمد نجم الزمالك

هجوم ناري من وائل جمعة على اتحاد الكرة بسبب محمد صلاح.. تفاصيل

AdvertisementS

الكاف يعمق جراح النجم الساحلي قبل مواجهة الأهلي بأبطال إفريقيا

عيب يا سيد.. رضا عبد العال يفجر مفاجأة بشأن تفاصيل مكالمته مع صالح جمعة

حادث سير لـ مصطفى محمد نجم الزمالك قبل مواجهة مازيمبي.. شاهد

المصري يحسم مصير عودة حسام حسن لتدريب الفريق بشكل رسمي

رضا عبد العال لجماهير الزمالك: كهربا ضرب مدرب النادي السابق.. وأوناجم بيشوف الفانلة الحمراء بيترعب

بعد تعرضه لحادث.. تفاصيل الحالة الصحية لـ مصطفى محمد نجم الزمالك

أكبر محترف فى العالم.. نادى مصري يضم لاعبا عمره 75 عاما

كان حزينا في الزمالك.. محمد صلاح يكشف عن رأيه فى أداء كهربا مع الأهلى

هجوم ناري من وائل جمعة على اتحاد الكرة بسبب محمد صلاح.. تفاصيل

اخبار الرياضة.. مصطفى محمد يتعرض لحادث سير.. تفاصيل اعتداء كهربا على مدرب الزمالك.. حقيقة اقتراب التوأم من تدريب المصري

من يفوز بالسوبر المصري؟ الأهلي أم الزمالك.. محمد صلاح يجيب

عمره 75 سنة.. كواليس قيد أكبر اللاعبين سنا في اتحاد الكرة.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى ايه النهاردة .. بيتزا الفول وأومليت أسباني وسلطة فجل أبيض

لإنقاذ أطفاله.. أب شجاع يخنق ذئبا بريا بيديه

ممرضة تسرق مجوهرات مسنة مصابة بالخرف.. وكاميرا مراقبة منزلية تكشفها