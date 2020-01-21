هزيمة قاسية لسلة رجال سموحة من الاتحاد السكندري

تلقي الفريق الأول لكرة السلة بنادي سموحة، بقيادة الكابتن أيمن مطراوي المدير الفني هزيمة قاسية أمام نظيره الاتحاد السكندري 62/104 في إطار مباريات دوري السوبر لتحديد المراكز من الأول وحتى الثامن.





وكان الفريق قد حقق الفوز علي نظيره سبورتنج "85 /84"، ثم مصر للتأمين "82-69 "،ثم الجيش "89-65"، ثم الزمالك" 66-63".



ويسير الفريق بخطى ثابتة في كأس مصر بعد صعوده لدور الثمانية بتغلبه علي الجزيرة في دور الـ16 "74-72"، ثم سبورتنج "85-84".



وحصد الفريق المركز الخامس في دوري المرتبط بعد تغلبه علي نظيره الجيش ذهابا وإيابا "79-69" و"68-56 "علي الترتيب.



تضم قائمة الفريق النجوم: مروان سرحان وأشرف ربيع وأحمد على فهمي ومحمد صلاح ومحمد السيد عطيه ومازن المصري ومؤمن أبو العينين وإبراهيم خالد وأحمد عزب وأحمد تربس ورؤوف الصفواني ومحمد القوصى وعمر عزب ومحمد عمارة والمحترف الأمريكي جيمس إدوارد والصاعد عبد الرحمن سمير (تحت 20 سنه).



بينما يضم الجهاز الفني: الكابتن أيمن مطراوى مديرا فنيا والكابتن محمد رزق مدربا عاما والكابتن أحمد درويش مدربا والدكتور تامر إبراهيم طبيبا والدكتور محمد جمال مدرب الأحمال والكابتن أنس فهمي تحليل أداء والكابتن محمد زكريا إداريا والكابتن محمد عبد الرازق مدلكا والكابتن أحمد عبد اللطيف رئيس الجهاز الإداري والكابتن عماد هاشم المشرف الرياضي لكرة السلة.