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فن

منى ممدوح تخطف الأنظار بـ إطلالة جديدة.. شاهد

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 08:22 م
منى ممدوح
منى ممدوح
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محمد بدران

نشرت الفنانة الشابة منى ممدوح، صورة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بإطلالة انيقة.

حيث تألقت بفستان باللون الابيض مكشوف الصدر والكتفين، مما أبرز رشاقتها وأنوثتها، واعتمدت على خصلات شعرها الإنسيابي المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا مرتكزا على الألوان الترابية.


يُذكر أن آخر أعمال الفنانة منى ممدوح مشاركتها في فيلم "ولاد رزق2" من بطولة أحمد عز وعمرو يوسف، وتأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.

كما شاركت منى ممدوح فيلم "خط الموت"، بطولة علا غانم، وأحمد صلاح حسني، ومحمد سليمان، ومنير مكرم، ومن تأليف وإخراج محمد عادل.
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منى ممدوح تخطف الأنظار بـ إطلالة جديدة.. شاهد
منى ممدوح تخطف الأنظار بـ إطلالة جديدة.. شاهد
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